El festival de Coachella anunció su cartel para la edición de 2027: ¿Qué artistas se presentarán?

Este miércoles, el festival Coachella anunció su cartel para 2027.

¿Quiénes son las cabezas de cartel?

La cantautora inglesa Dua Lipa, el proyecto de música psicodélica del cantante y multiinstrumentista australiano Kevin Parker, Tame Impala, y la cantautora estadounidense SZA encabezarán el Festival de Música y Artes de Coachella Valley de 2027.

¿Por qué se anunció la noticia?

La noticia sobre el cartel surgió después de que SZA diera pistas en sus redes sociales sobre los artistas principales.

¿Qué otros artistas se presentarán?

El rapero y cantautor puertorriqueño Daddy Yankee cuenta con un espacio especial, una especie de cuarto cabeza de cartel, al igual que el dúo francés de música electrónica Justice, que se presentarán en el escenario “Bunker”, para estrenar “Blinded by the Lights”.

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Entre los artistas destacados que ocupan los primeros lugares del cartel se encuentra Madonna, quien regresa a la “Dance Tent” cuando lanzó su álbum “Confessions on a Dance Floor” en 2006.

Otros artistas destacados son la cantautora sueca Zara Larsson, más conocida por su éxito de 2025, “Midnight Sun”; la banda de rock estadounidense Weezer; el DJ y productor noruego Kygo y el dúo de música electrónica australiano Empire of the Sun.

Más adelante en la lista figuran el DJ y productor neerlandés Tiësto; la banda de rock italiana Måneskin, la cantante estadounidense Becky G, el dúo de música electrónica británico Underworld, el cantante, compositor, músico, productor discográfico y actor estadounidense Leon Thomas; la cantautora, diseñadora de modas y productora surcoreana Peggy Gou, el compositor y productor musical italiano Giorgio Moroder, el DJ y productor neerlandés Martin Garrix y muchos más.

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¿Cuándo se realizará?

Coachella 2027 se llevará a cabo en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana: del 9 al 11 de abril y del 16 al 18 de abril.

¿Se transmitirá en vivo en línea?

Por decimoquinto año consecutivo, YouTube será el socio exclusivo de transmisión en vivo para quienes no puedan asistir.

¿Quiénes fueron los artistas principales de 2026?

El cartel llega tras un año excepcional para Coachella, que contó con actuaciones estelares de Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G y Anyma.

Madonna, quien figura en un lugar destacado del cartel de este año, apareció como invitada sorpresa de Sabrina Carpenter durante el segundo fin de semana, para estrenar su sencillo “Bring Your Love”.