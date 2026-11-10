Jessi Uribe y Paola Jara hacen sold out en Nueva York con su show ‘Despecho a 2 Voces’

La música popular colombiana sigue ganando terreno fuera del país. Jessi Uribe y Paola Jara llevaron su espectáculo ‘Despecho a 2 Voces’ hasta el Ritz Theatre, en Nueva Jersey, donde lograron un sold out y se encontraron con cientos de seguidores colombianos y latinos que disfrutaron de una noche dedicada al despecho y a los sonidos que representan este género musical.

El concierto se llevó a cabo el sábado 7 de noviembre en este histórico teatro, ubicado en el área metropolitana de Nueva York. La presentación convocó a sus seguidores en Estados Unidos y se convirtió en una nueva muestra de la acogida que tiene la música popular colombiana entre las comunidades latinas que viven en el exterior.

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Este encuentro musical se produjo apenas dos días después de que los artistas participaran en los Premios HEAT 2026, celebrados en Puerto Vallarta, México. De esta manera, Jessi Uribe y Paola Jara tuvieron una semana de actividad internacional, pasando de una importante ceremonia de la música latina a un escenario en el que compartieron directamente con su público.

‘Despecho a 2 Voces’ es la propuesta que reúne a los dos intérpretes en un mismo espectáculo, llevando sus repertorios y el estilo de la música regional colombiana a diferentes escenarios. El lleno total en Nueva Jersey evidencia el interés que despierta esta propuesta entre los seguidores del género en Estados Unidos.

El resultado también destaca el alcance de la música popular colombiana, que continúa encontrando espacios de conexión con el público latino fuera de nuestras fronteras. Para Jessi Uribe y Paola Jara, esta presentación representa otro paso en su recorrido internacional y en el posicionamiento de su espectáculo conjunto.

Con este sold out, los artistas reafirman la conexión que mantienen con sus seguidores y el lugar que ocupa la música popular colombiana en los escenarios internacionales.