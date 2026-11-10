Till Lindemann, vocalista de Rammstein, confirmó su primer concierto solista en Colombia para 2027

Este martes, el cantautor y poeta alemán, Till Lindemann, vocalista y compositor de la banda de rock Rammstein, confirmó su primera visita a Colombia como solista en 2027.

¿Cuándo y dónde se presentará?

Lindemann se presentará el 25 de abril de 2027 en El corazón de Bogotá, antiguo Movistar Arena, en el marco de su “World Tour 2027″.

¿Por qué es reconocido Till Lindemann?

Reconocido por sus puestas en escena teatrales, sus letras poéticas y su distintiva voz de bajo-barítono, es una figura central en el éxito internacional de la banda.

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¿Qué otros proyectos ha liderado?

Asimismo, formó parte del proyecto musical Lindemann antes de comenzar a publicar música bajo su propio nombre.

¿En qué más ha participado?

Ha aparecido en varias películas en papeles secundarios y ha publicado tres libros de poesía.

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Rammstein

Rammstein se formó en 1994 y es más reconocida por canciones como: “Du Hast”, “Sonne”, “Links 2 3 4″, “Ich Will”, “Mutter”, “Feuer frei!”, de la banda sonora de la película “Triple X”, “Mein Teil”, “Amerika”, “Pussy”, “Deutschland”, entre muchas otras.

Rammstein ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo, cinco de sus álbumes han alcanzado la certificación de platino, y Lindemann ha sido incluido en la lista de los “50 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos” elaborada por la disquera Roadrunner Records.

¿Cuándo fue la última vez que se presentó en Colombia?

Lindemann no se ha presentado en solitario en Colombia y su última presentación con su banda fue el 3 de diciembre de 2010 en el Centro de Eventos y Conciertos en Sopó, Cundinamarca.