Otra banda confirmó que no asistirá a su inducción al Salón de la Fama del Rock: ¿De quién se trata?

La agrupación inglesa Sade confirmó que no asistirá a la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll, que tendrá lugar este sábado en el Peacock Theater de Los Ángeles, California.

¿Dónde y cómo confirmaron la noticia?

La banda, más conocida por su éxito de 1984 “Smooth Operator”, confirmó la noticia el martes en su sitio web oficial, tras informes que indicaban que no estarían presentes.

¿Qué dijeron?

“Lamentamos no poder estar allí en persona para celebrar junto a los demás artistas. Queremos que sepan que nuestra ausencia no resta valor alguno a lo mucho que significa para nosotros este reconocimiento”, publicó la banda en su sitio web.

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“Ser incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll es, a la vez, un regalo y un recordatorio oportuno para dar las gracias, no solo a quienes votaron por nosotros, sino también a cada una de las personas que permiten que nuestra música forme parte de sus vidas”, afirmaron.

“Estamos en deuda con quienes nos han acompañado en este camino hasta llegar aquí. Sade, Stuart, Andrew y Paul. Mike Pela, el quinto miembro de Sade... Esto es tanto tuyo como nuestro, Mike. Siempre serás nuestra alma gemela”, cierra el comunicado.

¿Qué otro grupo no asistirá a la ceremonia?

Sade no es el único grupo que no asistirá a la ceremonia de incorporación de este año, ya que Oasis no estará presente ni actuará en el evento, porque Noel Gallagher se presentará el sábado en el EFG Jazz Festival en el Royal Festival Hall de Londres.

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¿Qué motivos dieron?

Sade no reveló el motivo de su ausencia.

¿Junto a quién más serán incluidos en el salón?

Sade y Oasis figuran entre los artistas que serán incluidos este año en el Salón de la Fama del Rock, que también incluye a Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

¿Qué otros artistas no han asistido al evento?

Ambos artistas forman parte de una larga lista de músicos que, en el pasado, también decidieron no asistir al evento, como Paul McCartney, Van Morrison, Jerry Garcia, David Bowie, Roger Waters, Grace Slick, Joni Mitchell, los Sex Pistols, Eddie Van Halen y Axl Rose.