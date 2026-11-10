En cinco sectores del litoral antioqueño avanzan obras para mitigar la erosión costera

Obras de mitigación en el litoral del Urabá. Cortesía: Gobernación de Antioquia.

Medellín

La Gobernación de Antioquia adelanta obras de mitigación de la erosión costera en cinco puntos críticos del litoral antioqueño.

Estas obras, que benefician a más de 12.500 personas, se adelantan en localidades del Urabá antioqueño como Turbo, Necoclí, San Juan y Arboletes.

La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, aseguró que “desde el departamento de Antioquia, nuestra mirada es hacia el mar del Urabá antioqueño. Es por eso que este año hemos priorizado la inversión para la mitigación costera en los cuatro municipios costeros de nuestro departamento”.

Avance de las obras

Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres en Antioquia, se indicó que la obra en Hacienda Fundadores, en Arboletes, alcanzó el 100 por ciento de ejecución.

En el sector El Carlos de Necoclí y Uveros de San Juan de Urabá, las ejecuciones avanzan en un 90 por ciento.

Para el sector La Martina en Turbo hay un avance de un 55 por ciento y Playas Urbanas de Necoclí tiene un 40 por ciento.

¿Qué se está haciendo en cada sector?

Para el sector de Hacienda Fundadores, en Arboletes, la intervención se centró en la conformación de taludes con enrocado de protección y se sembró vegetación para estabilizarlos.

Allí también se construyeron cunetas para el manejo de las aguas, obras que también ayudan a resistir el oleaje.

En el sector de La Martina de Turbo y en El Carlos de Necoclí, las obras consisten en levantar barreras permeables buscando amortiguar la fuerza del oleaje y retener la arena.

En Uveros, en San Juan de Urabá, se avanza en la conformación de dunas, pensadas para proteger el litoral del avance del mar.

En Playas Urbanas, también en Necoclí, se construyen diques que funcionan como trampas de sedimentos: retienen el material que arrastra el mar para que se acumule en la playa.

Objetivo de las obras

Las obras buscan recuperar las zonas afectadas por la dinámica del mar y mejorar las condiciones de las comunidades que habitan estos territorios.

La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que “en cada sector se implementan soluciones acordes con sus características, como barreras permeables, diques, recuperación y conformación de dunas, revegetalización, tratamiento de taludes y enrocados”.

El beneficio de 12.500 personas muestra el alcance social de las intervenciones y la importancia de recuperar espacios que hacen parte de la vida cotidiana y de las actividades de las comunidades del litoral.

El objetivo central es proteger las playas de la erosión y a las comunidades que viven a su orilla.

Desde el Dagran, por medio del Programa Integral para el Monitoreo y Mitigación de la Erosión Costera en el Litoral Antioqueño, Pimecla, “se continúa acompañando a los municipios del litoral antioqueño con intervenciones que responden a las condiciones y necesidades de cada territorio, la protección de las comunidades, la recuperación de las zonas afectadas y el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres”, explicaron desde la Gobernación de Antioquia.

Concluyó la directora del Dagrán, Vanessa Paredes Zúñiga, que se espera que “a final de año culminar todas las actividades que se contemplaron en nuestro plan de acción operativa de este año y seguir trabajando por el beneficio de las comunidades”.