70 kilos de pólvora negra fueron hallados en una vivienda en Pasto

Pasto-Nariño

Un operativo desarrollado por la Policía Metropolitana de Pasto permitió retirar de circulación 1.330 unidades de papas explosivas, que eran almacenadas en una vivienda en el barrio Anganoy.

El material pirotécnico fue ubicado gracias a la información suministrada por una fuente humana que alertó sobre el riesgo del almacenamiento de estos elementos en costales en el interior del inmueble.

Las papas explosivas con 70 kilogramos de peso representaban un riesgo para la seguridad de sus habitantes y de la comunidad del sector infirmó la Policía.

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La institución hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar oportunamente cualquier lugar de fabricación, almacenamiento o comercialización ilegal de estos elementos, a través de la línea de emergencia 123.

Los operativos van a continuar en lo que resta del año con el fin de prevenir accidentes y lesiones ocasionadas por la manipulación de pólvora, especialmente en niños, niñas y adolescentes durante las festividades decembrinas.

En Pasto hay antecedentes de graves accidentes por almacenamiento irregular de pólvora, tal como ocurrió en octubre del año 2025 en el barrio Villa Flor en donde una persona murió y varias viviendas resultaron afectadas.