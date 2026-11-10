En 90 días de Gobierno crecieron el reclutamiento de menores, el confinamiento y los ataques armados

Durante los primeros 90 días del Gobierno de Abelardo De La Espriella, entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre de 2026, aumentaron los registros de reclutamiento ilícito de menores, confinamiento de comunidades, secuestro y extorsión, así como las afectaciones a integrantes de la Fuerza Pública. Así lo muestran las cifras del Ministerio de Defensa, que comparan los resultados con el mismo periodo del Gobierno de Gustavo Petro.

Uno de los incrementos más pronunciados se registró en el reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, que pasó de 52 a 131 casos, un aumento del 152 %. También crecieron los registros de terrorismo dentro de los delitos contra la seguridad pública y las personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario: pasaron de 84 a 339, lo que representa un incremento del 304 %.

En materia humanitaria, el confinamiento pasó de 8.436 a 21.482 personas, un aumento del 155 %. El control criminal también registró un incremento, al pasar de cero a 34 casos. En contraste, el desplazamiento individual y masivo disminuyó de 23.065 a 10.622 personas, una reducción del 54 %, y las amenazas individuales y colectivas bajaron de 117 a 91, un 22 %. Los casos de enfrentamientos entre actores criminales también disminuyeron, de 48 a 27, una reducción del 44 %.

En los indicadores de homicidio, la modalidad denominada «enfrentamiento crimen» pasó de 15 a 85 casos, un incremento del 466,7 %. Los homicidios de personas atacadas por grupos armados organizados aumentaron de 124 a 515, un 315,3 %, mientras que los relacionados con enfrentamientos entre GAO pasaron de 16 a 26, un 62,5 %. Sin embargo, el total de homicidios intencionales disminuyó un 4,6 %, al pasar de 3.303 a 3.151.

Las afectaciones a la Fuerza Pública también aumentaron. El consolidado, al incorporar los tres militares asesinados y los 16 heridos en el ataque con drones explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, asciende a 38 uniformados asesinados y 213 heridos. El Ejército Nacional concentra 21 militares asesinados y 131 heridos; la Policía Nacional registra 16 uniformados asesinados y 78 heridos, mientras que la Armada reporta un integrante asesinado y cuatro heridos.

Frente a las operaciones contra los grupos armados organizados, las afectaciones al ELN aumentaron de 120 a 294, un 145 %. Las capturas pasaron de 99 a 238, un incremento del 140 %, mientras que los integrantes muertos en operaciones subieron de tres a 41, un aumento del 1.267 %. Para los grupos armados organizados residuales, las afectaciones aumentaron de 406 a 469, un 16 %. En contraste, las del Clan del Golfo disminuyeron de 707 a 321, una reducción del 55 %. En el consolidado general, las afectaciones a los GAO pasaron de 1.233 a 1.187, una disminución del 4 %.

En la lucha contra las economías ilícitas, la incautación de clorhidrato de cocaína aumentó de 146.406 a 196.559 kilogramos, un 34 %. Los decomisos en operaciones internacionales pasaron de 65.053 a 114.452 kilogramos, un crecimiento del 76 %. En las operaciones contra la minería ilegal, las minas intervenidas pasaron de 531 a 1.700, un incremento del 221 %, y la incautación de maquinaria amarilla aumentó de 77 a 223 unidades, un 190 %.

Sin embargo, otros resultados contra las economías ilícitas presentaron reducciones. La erradicación de cultivos pasó de 13.696 a 4.591 hectáreas, una disminución del 66 %. La destrucción de infraestructura para la producción de drogas bajó de 1.519 a 1.105 laboratorios, un 27 %. También disminuyó la incautación de pasta y base de coca, de 22.890 a 17.619 kilogramos, un 23 %, y la de hoja de coca, de 223.534 a 147.541 kilogramos, una reducción del 34 %.

En los delitos contra la libertad, el secuestro aumentó de 54 a 84 casos, un 56 %, y la extorsión pasó de 2.437 a 2.571 registros, un incremento del 5 %. Por el contrario, la trata de personas disminuyó de 241 a 50 casos, una reducción del 79 %. Los hurtos a personas disminuyeron de 103.329 a 56.030, un 46 %; los hurtos a establecimientos comerciales bajaron de 11.900 a 5.501, un 54 %, y los hurtos a residencias pasaron de 9.801 a 5.343, una reducción del 45 %. Las masacres también disminuyeron: los casos pasaron de 27 a 22, un 19 %, y las víctimas de 101 a 72, un 29 %.