Tragedia en Pasto por explosión de pólvora en una vivienda
Una persona murió y al menos 48 viviendas resultaron afectadas
Pasto-Nariño
Una fuerte explosión sacudió el oriente de la ciudad ayer al comenzar la tarde del domingo en la capital de Nariño.
El hecho se registró en un inmueble ubicado en la manzana 6 del barrio Villa Flor en el suroriente de Pasto.
La onda explosiva causó la muerte a un hombre de 66 años de edad y afectó viviendas dos cuadras a la redonda, con daños en ventanales y cubiertas en al menos 48 casas, dos de las cuales presentan riesgo de colapso según la verificación realizada por la Dirección de Gestión del riesgo de desastres.
Tras conocer los hechos el Alcalde de Pasto, Nicolás Toro, hizo un enérgico llamado para que este tipo de situaciones no se repitan e instó a la ciudadanía a denunciar los lugares en donde se estaría almacenando pólvora, para lo cual existe un plan de recompensas.
“Lamentablemente explotó pólvora al interior de una casa y dejó a una persona fallecida. Varias viviendas deberán ser demolidas. Ya es suficiente, ya no se debe almacenar ni utilizar pólvora porque pueden ocurrir tragedias como la vivida hoy en Villaflor 2...Hay una recompensa vigente para las personas que denuncien los lugares en donde se comercialice y almacene pólvora”, comentó el alcalde Nicolás Toro.
Lea también...
La DGRD continúa evaluando los daños presentados en el sector y se entregará la ayuda correspondiente a las familias damnificadas por este lamentable hecho.