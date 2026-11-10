El Ejército recuperó y puso a salvo a un menor reclutado por las disidencias en Suárez, Cauca

Se pusieron en marcha las rutas institucionales para protegerlo y restablecer los derechos del menor afectado y los de sus familiares. Crédito: Ejército Nacional.

Suárez - Cauca

En Suárez, Cauca un menor de edad que habría sido reclutado por la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de ‘Mordisco’, fue recuperado el Ejército Nacional. El Joven junto con su madre y otros dos menores de edad fueron trasladados a un lugar seguro, ante las amenazas contra su familia.

Para la Tercera División del Ejército manifestó que “el menor habría sido reclutado meses atrás por la Estructura Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco. Tras su recuperación, se activaron de inmediato las medidas de protección para preservar su integridad y la de su entorno familiar”.

También se pusieron en marcha las rutas institucionales para protegerlo y restablecer los derechos del menor afectado y los de sus familiares.

La institución militar destacó que el traslado se realizó en menos de 24 horas, mediante una operación humanitaria de tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cinco, FUDRA 5 con apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo.

El Ejército informó que en lo corrido del 2026 se han recuperado 73 menores de edad en el suroccidente del país.

Al respecto, el coronel Andrés Johany Noval Páez jefe de estado mayor y segundo comandante de FUDRA 5 aseveró que “cada uno de estos casos evidencia una realidad que rechazamos de manera contundente y categórica, el reclutamiento y la instrumentalización por parte de los grupos armados ilegales”.

El Cauca encabeza la región en casos de reclutamiento durante 2026. Son 37 de los 130 reportes que ha registrado la Defensoría del Pueblo.

La entidad ha insistido ante las alcaldías, la Gobernación y el Gobierno nacional, sobre la necesidad de estrategias para evitar que menores de edad sean reclutados.

La Tercera División puntualizó que continúan las operaciones militares y acciones de apoyo humanitario para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes continúan en la región caucana.