Russell Brand fue condenado a 10 años de prisión por violación y agresión sexual

El excomediante, actor y figura mediática de origen inglés, Russell Brand ha sido condenado a 10 años de prisión tras ser encontrado culpable de violación y agresión sexual en un juicio penal celebrado en Londres la semana pasada.

¿Cuántos años de pena enfrentaba?

Por el cargo de violación, se enfrentaba a una pena de entre 19 años y cadena perpetua.

La pena máxima por agresión sexual es de 10 años.

¿Cuándo fue declarado culpable?

El actor y comediante fue declarado culpable el jueves de tres cargos de agresión sexual y un cargo de violación.

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¿De qué cargos fue absuelto?

Fue absuelto de otros dos cargos de violación y de un cargo de tentativa de agresión sexual.

¿A dónde fue trasladado Brand?

Posteriormente, fue puesto bajo custodia policial, ya que el juez se negó a concederle la libertad bajo fianza.

Según Sky News, mientras lo conducían a los calabozos, Brand les dijo a sus abogados, sin emitir sonido, solo con el movimiento de los labios, “estoy bien”, al tiempo que les hacía un gesto con el pulgar hacia arriba.

Brand no mostró ninguna reacción visible cuando le leyeron los veredictos.

¿Y su esposa?

Su esposa, Laura Gallacher, salió apresuradamente de la sala del tribunal cuando Brand fue conducido a los calabozos, donde debía esperar a que se tramitara su solicitud de libertad bajo fianza.

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¿De qué fue acusado?

Brand fue acusado de violar a tres mujeres en distintos lugares entre 1999 y 2009.

Una de las presuntas víctimas también lo acusó de agresión sexual y violación oral.

Asimismo, se le imputó un cargo por tentativa de agresión indecente en las oficinas de MTV en el Reino Unido, en 2001, y otro cargo por agresión sexual en 2009.

Tras la conclusión del juicio, la Policía Metropolitana confirmó que se le está investigando por otras denuncias de violación presentadas por otras dos mujeres.