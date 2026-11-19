Skydance fusionará sus estudios; Warner Bros. Television y Paramount Television Studios en un solo megaestudio, que albergará más de 100 producciones.

¿Cómo se llamará el nuevo estudio?

El estudio resultante se denominará Warner Bros. Television Studios, un nombre que hace referencia a la mayor de las dos unidades actuales.

¿Cuándo iniciará operaciones?

La nueva organización se pondrá en marcha oficialmente a principios del próximo año; hasta entonces, cada grupo seguirá operando con normalidad.

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¿Qué otros estudios de televisión se han integrado de forma similar?

La integración de dos estudios de televisión por parte de Skydance sigue una estrategia similar a la observada en otras grandes fusiones de medios durante la última década.

Tras la adquisición de los activos de entretenimiento de 21st Century Fox por parte de Disney, cuatro estudios de televisión se redujeron sucesivamente a tres, luego a dos y, finalmente, a uno solo: 20th Television.

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Un año antes de su propia fusión con Skydance, prevista para 2025, Paramount cerró Paramount TV Studios, para recuperar el nombre al integrar Skydance TV y Showtime/MTV Entertainment bajo la dirección de Thunell.

¿Qué se mencionó en el acuerdo sobre los estudios de televisión?

Cabe señalar, además, que el acuerdo alcanzado en la demanda antimonopolio no mencionó explícitamente las operaciones de los estudios de televisión, a pesar de que sí estableció parámetros sobre el número de largometrajes que debían estrenar los estudios cinematográficos de Warner Bros. y Paramount.

¿En qué se centrará?

Las disposiciones principales del acuerdo en el ámbito televisivo se centran en los contratos de distribución con operadores de cable y satélite, así como en la independencia editorial de CBS News y CNN.