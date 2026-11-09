Reykon hizo historia en Bogotá: dos noches agotadas y una sorpresa de J Balvin en el Movistar Arena

Bogotá vivió dos noches al ritmo del reguetón colombiano. El cantante antioqueño Reykon llegó al Movistar Arena los días 6 y 7 de noviembre con su espectáculo ‘No Se Te Olvidó’, una propuesta musical con la que recorrió diferentes etapas de su carrera recordó sus grandes éxitos y reunió a varios exponentes de la música urbana y otros géneros.

La convocatoria fue una de las protagonistas. El artista consiguió agotar las entradas para sus dos presentaciones luego de que la boletería de la primera fecha se vendiera en menos de nueve horas, situación que llevó a programar un segundo concierto para responder al interés de sus seguidores.

La primera noche, realizada el viernes 6 de noviembre, convocó a cerca de 10.000 asistentes, según reportes de medios de comunicación. Durante más de tres horas, Reykon ofreció un recorrido por las canciones que marcaron su trayectoria y que lo convirtieron en uno de los nombres reconocidos del reguetón colombiano.

Pero la música no estuvo solamente a cargo del anfitrión. El espectáculo contó con cinco invitados especiales: J Álvarez, Nio García, Pasabordo, Golpe a Golpe y Hebert Vargas, quienes se sumaron a la presentación y compartieron escenario con el cantante.

La participación de estos artistas permitió reunir diferentes sonidos en una misma tarima. Los exponentes urbanos llevaron sus canciones al público bogotano, mientras que Hebert Vargas aportó el vallenato a una noche que también tuvo espacio para otros géneros de la música colombiana.

J Balvin sorprendió en la segunda noche

El sábado 7 de noviembre llegó la segunda presentación de ‘No Se Te Olvidó’, que también estuvo acompañada de invitados y momentos especiales. La gran sorpresa fue la aparición de J Balvin, quien llegó al escenario para compartir con Reykon y protagonizar uno de los encuentros más llamativos del espectáculo.

La presencia del artista paisa recordó los primeros años del movimiento urbano en Medellín y el camino que varios intérpretes recorrieron para posicionar el reguetón colombiano en escenarios nacionales e internacionales.

Durante este encuentro, Reykon dedicó palabras de reconocimiento a su colega y destacó su aporte a la expansión del género. La segunda jornada también contó con Kapo y Milo Bvgatti, quienes se sumaron a la lista de invitados y acompañaron al cantante en esta celebración musical.

Los clásicos que hicieron cantar al público

El repertorio fue otro de los elementos centrales de las dos presentaciones. Reykon interpretó canciones como ‘Se aloca’, ‘Secretos’, ‘Tu cuerpo me llama’ y ‘Te gateo’, temas que hicieron parte de su crecimiento artístico y que continúan conectando con diferentes generaciones de seguidores.

Con dos fechas agotadas, cerca de 10.000 asistentes en la primera jornada y artistas invitados de distintos géneros, el espectáculo ‘No Se Te Olvidó’ se convirtió en un reencuentro con la historia musical de Reykon y con una generación de intérpretes que ayudó a impulsar el reguetón colombiano.