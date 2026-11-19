El cantante colombiano Manuel Medrano posa en la alfombra roja del Best New Artist Showcase de la Academia Latina de la Grabación, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega

El cantante colombiano Manuel Medrano continúa llevando su música a otros países. Esta vez, el artista prepara una nueva etapa de su Superior Tour en México, donde tiene programadas presentaciones en diferentes ciudades durante noviembre y diciembre de 2026.

La gira llega después de sus presentaciones en Colombia y Centroamérica, donde logró convocar a sus seguidores con un espectáculo que reúne sus canciones más conocidas y las nuevas composiciones de su más reciente producción discográfica, Superior.

El concierto tiene una duración aproximada de dos horas y cuenta con cinco músicos en escena. El repertorio está compuesto por 26 canciones, entre las que se encuentran algunos de los temas que han marcado su carrera, como “Bajo el Agua”, “Afuera del Planeta”, “La Mujer Que Bota Fuego” y “Quédate”.

También hacen parte del espectáculo canciones más recientes como “Mucho Más Que Ayer” y “Superior”, con las que el artista presenta una nueva etapa de su propuesta musical, que combina el pop con sonidos románticos.

Estas son las fechas del Superior Tour en México

El recorrido del cantante incluye ocho presentaciones en territorio mexicano:

• 6 de noviembre: Acapulco – Forum Mundo Imperial. 8 de noviembre: Mérida – Auditorio La Isla. 13 de noviembre: Coatzacoalcos – Teatro de la Ciudad. 21 de noviembre: Chihuahua – Arena Corner Sports. 27 de noviembre: Torreón – Coliseo Centenario. 29 de noviembre: San Luis Potosí – Cineteca Alameda. 4 de diciembre: Los Cabos – Jardín Edea. 5 de diciembre: La Paz – Arena La Paz.

Manuel Medrano también estará en los Premios Rolling Stone en Español

La visita del colombiano a México coincide con su participación en los Premios Rolling Stone en Español 2026, cuya gala se realizará el 25 y 26 de noviembre en Ciudad de México.

El artista hace parte del cartel musical y, además, cuenta con tres nominaciones: Canción del Año por “Mucho Más Que Ayer”, Álbum Cantautorx del Año por *Superior* y Colaboración del Año por “Enamorarte Mil Veces”, junto a Fonseca.

Con esta gira, Manuel Medrano continúa fortaleciendo su presencia internacional y compartiendo con el público canciones que han acompañado más de una década de trayectoria musical.