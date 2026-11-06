Murió Sebastián Lelio, cineasta chileno ganador del Oscar por “Una mujer fantástica”, a los 52 años

Este viernes falleció el cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador del Oscar en la categoría de “Mejor película extranjera” por “Una mujer fantástica”, a los 52 años.

¿Cómo se conoció la noticia?

Su pareja Amalia Kassai confirmó el deceso, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram:

“Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio”, informó.

“Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros. Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia, destacaron sobre el director de “Una mujer fantástica”, película que conquistó el Oscar a Mejor Película Extranjera en 2018″, agregó.

“Como familia pedimos respeto a la intimidad y consideración en estos difíciles momentos”, concluye el comunicado, firmado por las familias Lelio Kassai y Campos Watt.

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¿Dónde murió?

Según reportan varios medios chilenos, murió en su casa ubicada en el sector de Las Condes, en Santiago de Chile.

¿En qué estaba trabajando?

Lelio estaba trabajando en la grabación de su nueva película “Poeta Chileno”, basada en la novela homónima del escritor chileno, Alejandro Zambra.

¿Quién es Sebastián Lelio?

Fue un director, guionista, montajista y productor chileno, reconocido por la crítica por dirigir las películas “Gloria” y “Una mujer fantástica”, que ganó el premio Oscar a la “Mejor película extranjera” en 2018.

Dirigió numerosos cortometrajes y vídeos musicales.

En 2003, estrenó “Cero”, un documental basado en material inédito de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, codirigido con Carlos Fuentes.

Asimismo, dirigió dos temporadas de la exitosa serie documental “Mi mundo privado”, en colaboración con Fernando Lavanderos, que seguía la vida privada de familias chilenas de diversos orígenes socioeconómicos y fue nominada en dos ocasiones a los premios Altazor y a los Emmy.

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En 2005, su primer largometraje, “La Sagrada Familia”, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, fue rodado en tres días y editado durante un año, y se proyectó en más de cien festivales, recibiendo diversos premios nacionales e internacionales.

En 2009, su segundo largometraje, “Navidad”, se estrenó en el Festival de Cine de Cannes.

“El año del tigre”, el tercer largometraje de Lelio, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Locarno en 2011, que fue filmado tras el terremoto de Chile de 2010 y sigue a un preso fugado en su recorrido por las zonas más afectadas por el sismo.

El cuarto largometraje de Lelio, “Gloria”, ganó el premio “Cine en Construcción” en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2012 y se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2013, donde obtuvo excelentes críticas y la actriz protagonista, Paulina García, recibió el prestigioso premio a la mejor actriz del festival.

En 2018, “Una mujer fantástica” ganó el Óscar a la mejor película extranjera, convirtiéndose en la primera cinta chilena en obtener esa distinción.