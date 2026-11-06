Maluma anunció su nueva gira “Loco X Volver World Tour 2027”: ¿En qué ciudades se presentará?

El cantautor y actor colombiano Maluma anunció “Loco X Volver World Tour 2027″, su nueva gira mundial, con una presentación sorpresa en el Aeropuerto Internacional de Miami y el estreno del video oficial del tour a través de sus redes sociales.

¿Dónde fue la presentación?

La presentación se realizó en la terminal de American Airlines, que transformó parte de su centro de conexiones en el Wilcox Field para sorprender a viajeros y fanáticos.

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¿Qué canciones interpretó?

Mientras los pasajeros esperaban para abordar sus vuelos hacia Colombia, Maluma apareció junto a sus músicos para interpretar un set inesperado que incluyó las canciones “Según Quién”, “Felices Los 4”, “Hawái” y “Loco X Volver”.

Como telón de fondo se veían los vuelos hacia las cinco ciudades colombianas que la aerolínea conecta desde Miami, entre ellas Medellín, la ciudad natal del artista.

¿Cuántas ciudades visitará durante la gira?

La gira lo llevará a más de 60 ciudades de todo el mundo para reencontrarse con sus seguidores.

¿Cómo fue la campaña de expectativa?

El anuncio cerró una campaña que dejó pistas sobre la gira en Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Nueva York y Ciudad de México.

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Carritos ambulantes inspirados en los puestos tradicionales colombianos recorrieron esas ciudades, acompañados de intervenciones urbanas y acciones con creadores de contenido que celebraron las distintas etapas de su carrera.

¿Cuándo y en dónde comenzará?

La gira comenzará el 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá, anteriormente conocido como Movistar Arena, e incluirá ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín, entre otras.