Bad Bunny rompe récord en Spotify: ¿Cómo superó los 20 mil millones de reproducciones?

Bad Bunny continúa haciendo historia en la industria musical. El cantante puertorriqueño superó los 20 mil millones de reproducciones en Spotify durante 2026, un registro que lo posiciona como uno de los artistas con mayor alcance a nivel mundial.

De acuerdo con las estadísticas difundidas por plataformas de seguimiento musical, el intérprete de éxitos como ‘Tití Me Preguntó’, ‘DtMF’ y ‘BAILE INOLVIDABLE’ alcanzó esta cifra histórica, consolidando su presencia en el streaming.

El logro refleja la conexión que el artista mantiene con millones de oyentes alrededor del mundo. Su propuesta musical, que combina reguetón, trap latino y sonidos caribeños, ha logrado trascender fronteras y mantenerse entre las preferencias del público.

Bad Bunny mantiene su impacto en la música global

El puertorriqueño se ha convertido en una de las figuras más representativas de la música latina. A lo largo de su carrera, sus álbumes y canciones han alcanzado importantes cifras de reproducción, además de posicionarse en listas internacionales.

Este nuevo registro en Spotify evidencia el alcance de su catálogo musical y el interés que continúa despertando entre sus seguidores.

Además, el artista ha contribuido a que los sonidos urbanos y la música en español tengan una presencia cada vez más fuerte en el mercado internacional, llegando a audiencias de diferentes países.

Un récord que marca el 2026

Superar los 20 mil millones de reproducciones en un solo año representa un hito para la carrera de Bad Bunny y para la música latina en las plataformas digitales.

Mientras continúa sumando oyentes y reproducciones, el cantante reafirma su lugar entre los nombres más destacados de la industria musical.

Más información Kris R se convierte en papá: el cantante inicia una nueva etapa junto a Karina García

Su impacto no solo se mide en cifras, sino también en la influencia que tiene sobre las tendencias musicales y en la manera en que la música en español conquista escenarios globales.