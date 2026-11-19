La música latina tendrá un lugar en Grand Theft Auto VI (GTA 6). El videojuego incluyó en su programación musical a varios exponentes del género urbano y tropical, entre ellos los colombianos Feid y Karol G, quienes compartirán espacio con reconocidos artistas internacionales.

Uno de los temas que llamó la atención fue “Chorrito pa las ánimas”, de Feid, que hace parte de la programación de Cocoteo FM, una de las emisoras disponibles dentro del juego. La canción del artista colombiano se suma a una selección de música en español que acompaña a los jugadores durante sus recorridos por Vice City.

Por su parte, Karol G también tiene presencia con “El Makinón”, canción que interpreta junto a Mariah Angeliq y que hace parte de su álbum KG0516. Este tema se suma a la participación de otros artistas colombianos en la banda sonora.

La programación también incluye a Bad Bunny, quien aparece con canciones como “EoO”, “Otra Noche en Miami” y “25/8”. El cantante puertorriqueño es uno de los nombres destacados de la selección musical.

A esta lista se suma la española Rosalía, con “Candy”, tema de su álbum Motomami, y el puertorriqueño Rauw Alejandro, con “Macacoa 2000”.

Otros artistas que aparecen en la selección son Young Miko, Farruko, Anuel AA y Myke Towers, representantes de diferentes generaciones del género urbano. La programación también abre espacio para otros ritmos latinos con nombres como Romeo Santos, Elvis Crespo y Calle 13.

Cocoteo FM, la emisora de música latina en GTA 6

Cocoteo FM es una de las estaciones de radio que los jugadores podrán sintonizar mientras recorren Vice City. Su programación reúne sonidos urbanos y tropicales, con canciones en español que acompañan los recorridos en vehículos y las diferentes actividades dentro del videojuego.

Con esta selección, GTA 6 incorpora diferentes estilos de la música latina, desde el reguetón y el trap hasta la bachata y los ritmos tropicales, con artistas que tienen una importante presencia en la industria musical internacional.