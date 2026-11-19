Los cinco hermanos Cascio, quienes afirman que Michael Jackson los manipuló y abusó sexualmente de ellos cuando eran menores de edad, demandaron al abogado del sector del entretenimiento, Bryan Freedman, por negligencia profesional.

¿Qué alegan los hermanos?

Los demandantes alegan que Freedman los engañó para que firmaran un “acuerdo inaceptable” que los obligó a guardar silencio y protegió el patrimonio del fallecido ídolo del pop.

¿Qué dice la nueva demanda?

En una nueva demanda presentada el miércoles y revelada por la revista Rolling Stone, Frank Cascio y sus hermanos Dominic, Marie-Nicole, Edward y Aldo sostienen que Freedman “se aprovechó de la vulnerabilidad y la confianza de la familia” para convencerlos de suscribir, en 2019, un acuerdo con el patrimonio de Jackson.

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Según la demanda, en aquel momento Freedman ya representaba a Edward y al esposo de Marie-Nicole en otros asuntos legales.

Los hermanos alegan que el patrimonio de Jackson buscaba contener las repercusiones del documental de 2019 “Leaving Neverland”, que incluía acusaciones de abuso sexual contra el fallecido artista, y que, para ello, recurrió a Freedman con el fin de “evitar que otras víctimas dieran un paso al frente”.

Afirman que Freedman se puso en contacto con ellos y logró “engañarlos para que firmaran un acuerdo a cambio de dinero a fin de mantenerlos callados”.

Según la demanda, Freedman les aseguró que actuaba en su beneficio; sin embargo, señalan que él los disuadió de contratar a sus propios abogados, ocultando al mismo tiempo su presunto conflicto de intereses.

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Los hermanos afirman que el acuerdo se presentó como una transacción para adquirir los derechos sobre sus historias de vida, pero que Freedman omitió informarles sobre cláusulas que les impedían hablar públicamente del presunto abuso cometido por Jackson, eximiendo al patrimonio de Jackson de cualquier responsabilidad por haber facilitado o encubierto dicho abuso.

En esta nueva demanda, y en documentos judiciales previos, los hermanos alegan que Jackson se valió de su riqueza y fama para manipularlos, un proceso conocido como “grooming”, tras conocerlos a través de su padre, quien trabajaba en un hotel de lujo frecuentado por la estrella del pop.

Según relatan, Jackson se ganó la confianza de la familia mediante regalos y muestras de afecto, para luego aislar a los niños de los adultos en quienes confiaban, suministrarles drogas y alcohol, exponerlos a material pornográfico y abusar sexualmente de ellos de manera individual.