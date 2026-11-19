Un hecho de violencia conmocionó al folclor llanero durante la noche del miércoles 18 de noviembre. Iván Camilo Martínez, manager del cantante Jhon Onofre, fue asesinado en Villavicencio, Meta, en un ataque con arma de fuego.

De acuerdo con la información preliminar, el homicidio ocurrió hacia las 10:45 de la noche, cuando Martínez se encontraba jugando voleibol en unas canchas sintéticas ubicadas sobre la vía que conduce a Acacías, frente al barrio Samán de la Rivera y cerca de la glorieta de Ciudad Porfía.

Según los primeros reportes, el hombre recibió al menos tres impactos de bala. Aunque fue reconocido por su trabajo en el ámbito artístico regional, especialmente por acompañar la carrera musical de Jhon Onofre, también tenía relación con otros exponentes de la música llanera.

Tras el ataque, unidades de la Policía Metropolitana y de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) llegaron al lugar para adelantar los procedimientos correspondientes y recolectar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades investigan los móviles del homicidio y buscan identificar a los responsables de este hecho que enluta al sector artístico de la región.

La muerte de Martínez ha generado reacciones de consternación entre seguidores, músicos y personas vinculadas al folclor llanero, quienes lamentan su asesinato y recuerdan su trabajo en la industria musical.