El actor irlandés Pierce Brosnan, quien también interpretó a James Bond, recurrió a las redes sociales para expresar su apoyo a Robert Pattinson, cuya elección como el nuevo 007 se anunció este lunes.

¿Qué escribió Pierce Brosnan?

“Querido Robert, bienvenido al mundo de Bond. Vas a estar magnífico. Guardo un grato recuerdo del tiempo que pasamos juntos durante el rodaje de ’Recuérdame’. Ha sido un placer ver cómo has construido una trayectoria extraordinaria y cómo no has dejado de crecer profesionalmente. Disfruta del camino. Con mucho cariño, Pierce”, escribió Brosnan en Instagram este miércoles.

¿En qué película trabajaron juntos?

Tal como señaló en su publicación, el actor que interpretó al agente 007 en cuatro películas entre 1995 y 2002, trabajó junto a él en la película de 2010 “Recuérdame”, un drama romántico en el que también participaron Emilie de Ravin y Meghan Markle.

Lea también: Karol G cerró su gira en México y reunió a 333.000 fanáticos tras seis conciertos en dos ciudades

¿Quiénes más han felicitado a Pattinson?

Con estas declaraciones, Brosnan se suma a otras figuras, entre ellas Elizabeth Debicki, compañera de Pattinson en “Tenet”, y Rami Malek, quien interpretó a un villano en una entrega de Bond, para felicitar al actor de la saga “Crepúsculo” por haber conseguido el papel.

¿Cuándo se hizo el anuncio?

El anuncio de Pattinson como el próximo James Bond puso fin a los persistentes rumores sobre qué actor asumiría el papel.

¿Qué otros actores estaban opcionados?

Entre los otros nombres que se barajaban figuraban Callum Turner, Jack Lowden, Nicholas Hoult, Josh O’Connor, Tom Francis, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson e incluso Harry Styles.

¿Quién dirigirá la nueva película?

Denis Villeneuve dirigirá la próxima película, producida por Amazon MGM.

Le puede interesar: Jeff Bezos reveló que estuvo “muy involucrado” en la elección de Robert Pattinson como James Bond

¿Qué dijo Brosnan antes del anuncio de la noticia?

Antes de que se hiciera pública la noticia del reparto, Brosnan comentó a The Times en septiembre que, a su juicio, el nuevo James Bond sería “alguien a quien ninguno de nosotros conoce”.

Asimismo, señaló que “hay muchos candidatos en la contienda” y “muchos actores excelentes” en consideración.

Al hablar de nombres concretos, Brosnan prefirió mantenerse neutral: “Yo no elegiría a nadie”, añadió. “Mi esposa me dijo que no dijera nada, y ya he dicho demasiado. Porque, en cuanto digo algo, la noticia se difunde por todas partes y me meto en un lío”.