El suroccidente lidera la transformación de parques industriales sostenibles en Colombia

Las zonas francas del Pacífico y del Cauca se posicionan como referentes de producción industrial sostenible en Colombia. Foto: ONUDI

Cali

El Suroccidente colombiano se abre camino como referente nacional en producción industrial sostenible, al contar con dos de los tres parques ecoindustriales que han obtenido la máxima certificación del país, la Zona Franca del Pacífico y la Zona Franca del Cauca, donde las empresas le apuestan a nuevas formas de producción, al aprovechamiento de los recursos, la reducción de residuos y la generación de oportunidades económicas y sociales.

Esta transformación, que cuenta con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), ya comienza a mostrar resultados en el país, pues desde 2019 el programa ha contribuido a movilizar 13,1 millones de dólares en inversiones y a generar ahorros anuales por 2,8 millones de dólares para las empresas participantes, que también han logrado reducir el consumo de agua y energía y aprovechar materiales que antes terminaban como residuos.

César Barahona, coordinador internacional del GEIPP de ONUDI, explicó que para obtener esta certificación las zonas francas deben cumplir 64 indicadores relacionados con la gestión empresarial, la protección del medio ambiente, el crecimiento económico y el bienestar de los trabajadores y las comunidades.

También destacó que más de 20 parques industriales y zonas francas del país ya están trabajando para alcanzar esta certificación, lo que representa una oportunidad para atraer inversiones y fortalecer la industria colombiana.

“Actualmente, en proceso de transformación hay más de 20 parques industriales y zonas francas que están tratando de llegar acá. Lo único es que estas dos ya se certificaron. Unas van más avanzadas, otras menos avanzadas, pero sí existe en Colombia toda una tendencia a convertirse en parque ecoindustrial porque Colombia necesita reactivar su industria, necesita reactivar su transformación productiva, necesita crecer en la parte industrial y esta es una forma en la que se ha identificado que se puede atraer inversionistas”, señaló.

Andrés Ávila Rojas, Gerente General de la Zona Franca del Pacífico, destacó que la certificación también representa una oportunidad para mejorar la competitividad de las empresas y facilitar su llegada a mercados internacionales, especialmente aquellos que tienen mayores exigencias ambientales y de trazabilidad de los productos.

“El mercado europeo es un mercado que demanda mucho saber de dónde vienen las cosas, con qué agua las procesaste y qué tipo de trabajo usas para ello. Este es un mercado en el que este tipo de certificaciones ayuda mucho a nuestros usuarios, que son grandes exportadores. Nosotros somos una de las cinco zonas francas que más exportan en el país a la hora de llegar a ese tipo de mercados”, indicó.

Por su parte, Érika Castro Sánchez resaltó que uno de los principales impactos del modelo ha sido el cambio de conciencia entre las empresas, sus trabajadores y los aliados que participan en el proceso, al entender que los residuos pueden aprovecharse y convertirse en nuevas oportunidades.

“Lo más bonito ha sido la transformación del pensamiento de las personas que hemos participado, no solamente nosotros desde el equipo administrativo, sino también los colaboradores en las empresas y los aliados que han venido trabajando con nosotros. Ese cambio de pensamiento es lo que nos puede llevar realmente a empezar a producir de manera diferente”, dijo Castro.

Ese impacto también llega a emprendimientos que no están instalados dentro de las zonas francas, pero que han sido vinculados a estas iniciativas. Es el caso de Mulata Confecciones, que comenzó a trabajar con textiles provenientes de dotaciones que ya no se utilizaban y que, en lugar de terminar como residuos, hoy se convierten en nuevos productos.

“Zona Franca nos llamó para hacer un estudio sobre la viabilidad de las prensas. Nos apropiamos de todo eso, ellos nos recolectaron la materia prima y nosotras hicimos unos prototipos. Aprovechamos la oportunidad para cada día ir inventándonos un producto diferente. Ha gustado mucho porque ya ayudamos al medio ambiente, hay sostenibilidad y vemos como una nueva oportunidad de negocio”, detalló Francy Ramos, representante Mulata Confecciones.

En cuanto a los resultados ambientales del programa de parques ecoindustriales en Colombia, las iniciativas implementadas por las empresas participantes han permitido evitar anualmente la emisión de 19.546 toneladas de CO₂ equivalente, ahorrar 14.613 megavatios hora de energía y 5.492 metros cúbicos de agua, además de reducir 3.873 toneladas de residuos.