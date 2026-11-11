El regreso de la Selección Colombia a Cali moverá $10.500 millones en la economía local
El combinado nacional regresa al estadio Olímpico Pascual Guerrero, después de 30 años
Crece la expectativa en Cali por el regreso de la Selección Colombia al estadio Olímpico Pascual Guerrero, después de 30 años. El combinado nacional se enfrentará a Chile este viernes, a las 7:00 de la noche, en un encuentro que, según estimaciones de la Alcaldía, dinamizará la economía local con cerca de 10.500 millones de pesos.
De acuerdo con la administración distrital, de ese total, $6.500 millones provendrían de la venta de boletería, recursos que serán destinados a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Los $4.000 millones restantes corresponderían al gasto de los cerca de 4.500 turistas que se espera lleguen a la capital vallecaucana con motivo de este compromiso deportivo.
“Caleños, esto es parte del esfuerzo de volver a poner a Cali a la altura donde la merecemos: una ciudad líder en todo sentido, sobre todo en lo deportivo. Ya está lleno el estadio. Se va a mover toda la economía y, sobre todo, volverá a dejar en alto el nombre de Cali como una ciudad de grandes eventos. Sintámonos orgullosos de esto”, indicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.
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Desde la Alcaldía también tienen una proyección que bares y restaurantes podrían registrar un incremento de entre el 30 % y el 50 % en sus ventas durante la jornada.