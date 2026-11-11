Recompensa por atentado contra RCN en Cali asciende hasta $50 millones

Las autoridades siguen tras el paradero de los responsables del atentado con explosivos que se registró a primeras horas de la mañana del miércoles 11 de noviembre, contra los estudios de RCN en Cali.

las primeras informaciones indican que un sujeto lanzó el explosivo desde una motocicleta.

La Alcaldía de la capital del Valle ofreció una recompensa de hasta $20 millones, para quien entregue información que permita identificar a los autores de este ataque.

“Toda mi solidaridad, no solo con RCN, sino con todos los periodistas y las empresas de medios de Colombia. Estos terroristas lo que quieren es tratar de callar la voz de la libertad. Por eso ofrecemos $20 millones y quiero ser claro en que vamos a dar con los responsables”, anunció Alejandro Eder, alcalde de Cali.

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Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro anunció una recompensa adicional de hasta $30 millones para dar con los implicados.

“Estábamos hablando con el general de dar hasta $50 millones, para dar con las personas que están queriendo impactar a los medios de comunicación, a los periodistas, porque eso no es únicamente contra el medio, sino que va para las personas que trabajan, los periodistas, los que todo el día nos informan, y yo creo que eso es un atentado también a la democracia, nosotros necesitamos a los periodistas para que nos informen verazmente y objetivamente y así poder lograr conocer todo lo que pasa en nuestro país”, señaló la mandataria.

El presidente Abelardo de la Espriella, también rechazó el ataque contra RCN y anunció el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este ataque contra este medio de comunicación.

Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), rechazaron este ataque contra un medio de comunicación y señalaron que aunque el atentado no dejó lesionados si pone en peligro la libertad de prensa.