Hospital de Roldanillo, afectado en un 80 % por el terremoto, recibirá $12.700 millones

Roldanillo, Valle del Cauca

El Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca, cuya infraestructura resultó afectada en cerca del 80 % por el terremoto del pasado 10 de agosto, recibirá una inversión superior a los 12.700 millones de pesos para su recuperación, según anunció el presidente Abelardo de la Espriella durante su visita al municipio.

El mandatario precisó que, de los recursos destinados a la intervención del centro asistencial, ya fueron girados $5.800 millones, mientras avanza el proceso para recuperar las instalaciones afectadas y ampliar la capacidad de atención hospitalaria.

El proyecto contempla la habilitación de 42 camas hospitalarias, distribuidas en 28 para adultos, seis para hospitalización pediátrica, seis para obstetricia y dos camas de aislamiento.

De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno nacional, las obras de recuperación tendrán un plazo estimado de 10 meses, periodo durante el cual se deberá garantizar la continuidad de los servicios médicos para los pacientes de Roldanillo y otros municipios del norte del Valle del Cauca.

El presidente de la Espriella también anunció que se realizará un seguimiento al cumplimiento del cronograma y a la calidad de las intervenciones, con el propósito de verificar el avance de los trabajos y evitar afectaciones en la atención a los usuarios mientras se ejecutan las obras.

Durante su visita a Roldanillo, el presidente también anunció que se hará seguimiento a los $4.675 millones destinados a los damnificados del municipio, recursos que hacen parte de los más de $86.000 millones autorizados para el Valle del Cauca. Además, informó que se proyecta intervenir 450 inmuebles que requieren demolición por los daños ocasionados por el terremoto.

En materia de vivienda, el mandatario entregó las llaves de dos casas nuevas a Angie Natalia Ruiz y Neleida de Jesús Garzón, damnificadas que habían acudido al evento en busca de ayudas. Ambas recibieron la noticia de que sus viviendas ya estaban listas para ser habitadas.