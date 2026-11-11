Banda habría expulsado a familias en Cali y cobraba $50 millones; afectó a un comedor comunitario

Familias amenazadas de muerte, expulsadas de sus viviendas y obligadas a pagar hasta 50 millones de pesos para recuperarlas. Así habría delinquido la banda delincuencial ‘Bombillo Rojo’ en el barrio Lleras Camargo y otros sectores de la comuna 20 de Cali, donde 11 de sus presuntos integrantes fueron enviados a la cárcel.

De acuerdo con la Fiscalía, la organización, conformada por dos clanes familiares, exigía cuotas extorsivas mensuales de entre 100.000 y 500.000 pesos, con plazos de apenas 24 horas para entregar el dinero. Quienes se negaban eran amenazados, agredidos o desplazados junto con sus familias, mientras los delincuentes presuntamente se apropiaban de sus viviendas y pertenencias.

Uno de los casos más graves ocurrió en noviembre de 2025, cuando una familia que administraba un comedor comunitario para adultos mayores, mujeres embarazadas y niños fue atacada en su propia vivienda. Según relató el fiscal del caso, los presuntos delincuentes dispararon y lanzaron piedras contra el inmueble mientras amenazaban de muerte a sus ocupantes.

Ante el ataque, la familia escapó por la puerta trasera y nunca regresó. Los señalados responsables habrían ingresado posteriormente a la vivienda y robado electrodomésticos, camas, muebles, ropa, utensilios de cocina y hasta los alimentos destinados al comedor comunitario, entregados por la Alcaldía de Cali.

El valor de los elementos hurtados fue estimado en 21 millones de pesos, además de siete millones de pesos en efectivo, para un total de 28 millones de pesos en pérdidas denunciadas.

Otro de los hechos documentados involucra directamente a Sinovel Villano Ruiz, alias ‘Sico’, señalado cabecilla de ‘Bombillo Rojo’, quien presuntamente exigió durante diez meses consecutivos de 2025 una cuota mensual de 300.000 pesos a una habitante del barrio Lleras Camargo.

Según la Fiscalía, la mujer debía pagar tres millones de pesos en cuotas extorsivas durante ese periodo para poder permanecer en su propia vivienda. De no hacerlo, el presunto cabecilla amenazaba con expulsarla y atentar contra su vida y la de su familia.

Las investigaciones permitieron identificar 33 extorsiones consumadas, cuatro tentativas y 19 casos de desplazamiento forzado ocurridos entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

La Fiscalía también estableció que la estructura habría utilizado a menores de edad para vigilar a las víctimas, transmitir información y recaudar el dinero de las extorsiones. Los adolescentes presuntamente recibían instrucciones sobre cómo abordar a los habitantes y realizar los cobros.

Durante más de 20 allanamientos realizados en Cali fueron capturadas 11 personas, entre ellas el señalado cabecilla de la organización y varios integrantes de su círculo familiar.

Los procesados fueron imputados, según su presunta participación, por delitos como concierto para delinquir con fines de extorsión y desplazamiento forzado, uso de menores para cometer delitos, extorsión agravada, hurto calificado, desplazamiento forzado y amenazas con armas.

Ninguno de los 11 procesados aceptó los cargos. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.