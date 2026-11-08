Capturada mujer dedicada al envío ilegal de material de guerra desde EE.UU. a Cali

Esta mujer es requerida por su presunta participación en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.

En el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, en el municipio de Palmira, que sirve a Cali, fue capturada una mujer dedicada al envío ilegal de material de guerra desde Estados Unidos hacia la Capital del Valle.

En una investigación transnacional contra una presunta red dedicada al envío ilegal de material de guerra desde Florida, Estados Unidos, hacia Cali, mediante la modalidad de envíos urgentes y encomiendas, fue capturada esta mujer tras el seguimiento a un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos, al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón.

Este golpe a red transnacional dedicada al tráfico ilegal de armas, se inició al 23 de septiembre de 2024, cuando en una operación de ”vigilancia en cosas” permitió a las autoridades colombianas incautar un arsenal compuesto por cañones de fusil calibre 5,56 mm, conjuntos de tubo buffer para fusiles AR-15 y M4, correderas y cañones para pistolas Five-seveN, proveedores y tubos de gases.