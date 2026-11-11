Presidente De la Espriella entregó casas a damnificadas del terremoto en Roldanillo, Valle

Roldanillo, Valle del Cauca

Dos mujeres damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto recibieron las llaves de sus nuevas viviendas durante la visita del presidente Abelardo de la Espriella al municipio de Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca, donde también anunció avances en los programas de reconstrucción y atención a las familias afectadas.

Se trata de Angie Natalia Ruiz y Neleida de Jesús Garzón, quienes acudieron al encuentro con el mandatario en busca de ayudas, sin saber que recibirían las llaves de las casas que ya estaban listas para ser habitadas.

“Ellos vinieron aquí por una ayuda, ¿verdad? Por una ayuda, lo que no saben es que se van ya con las llaves de sus casas. Las casas están listas esperándolos”, expresó el presidente durante el evento.

El mandatario también se refirió a las miles de familias que, tres meses después del terremoto, continúan esperando soluciones habitacionales.

“Sé que están desesperados, sé que hay familias que siguen viviendo momentos difíciles y que necesitan respuestas. No los hemos olvidado y no los vamos a abandonar”, afirmó.

Durante su intervención, el presidente anunció que, a través del Fondo Milagro, se proyecta la construcción de 834 viviendas nuevas y el mejoramiento de otras 3.504, para un total de 4.338 hogares que recibirían soluciones habitacionales en las zonas afectadas por el terremoto.

De las viviendas que serán mejoradas, 1.628 corresponden al Chocó, 939 a Risaralda, 536 a Caldas y 401 al Valle del Cauca.

Además, informó que otras 510 familias de Risaralda, Quindío y Caldas se encuentran priorizadas y en proceso de validación de requisitos para acceder a estos beneficios.

El mandatario señaló que el Fondo Milagro contempla $624.000 millones para intervenciones urgentes relacionadas con la reconstrucción de los territorios afectados.

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En cuanto a la atención de los damnificados, el presidente informó que se han autorizado más de $347.416 millones en apoyos económicos, de los cuales más de $86.000 millones corresponden al Valle del Cauca.

De estos recursos, $4.675 millones están destinados específicamente a Roldanillo, donde el mandatario ordenó realizar un seguimiento a su ejecución para verificar que lleguen a las familias afectadas.

También anunció que en este municipio se proyecta intervenir 450 inmuebles que requieren demolición por los daños ocasionados por el terremoto, de acuerdo con los procedimientos técnicos y administrativos correspondientes.

En materia de reactivación económica, informó que el Fondo Milagro avanza en la entrega de 920 subsidios para pequeños y medianos empresarios por $4.600 millones, mientras se abrió una convocatoria de más de $36.000 millones para apoyar el pago de nóminas y proteger el empleo formal en las zonas afectadas.

Finalmente, el presidente anunció que el ministro de Vivienda se desplazaría a Armenia, Quindío, para entregar otras siete viviendas a familias afectadas por el terremoto.