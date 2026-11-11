Inicia demolición del edificio donde funcionaba el Hotel La Luna en Cali

Cali, Valle del Cauca

Tres meses después del terremoto que afectó a Cali, comenzaron las labores de demolición del edificio donde funcionaba el Hotel La Luna, que también albergaba varios locales comerciales y una discoteca.

El inmueble sufrió graves daños durante la emergencia del pasado 10 de agosto y recientemente, registró desprendimientos de escombros, aumentando la preocupación por las condiciones de seguridad en el sector.

El alcalde Alejandro Eder precisó que no todas las intervenciones de las edificaciones están a cargo de la Administración Distrital o el Gobierno Nacional pues en algunos casos, los propietarios cuentan con seguros que cubren los trabajos.

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“Recordemos que estas demoliciones es un apoyo que ofrece la Alcaldía de Cali y el Gobierno Nacional para quienes no tienen seguro o para algunos casos de extremo daño, pero también hay algunas edificaciones que tienen seguro, que les alcanza para la demolición y que ya iniciaron. Por ejemplo, el Hotel La Luna ya se está demoliendo, también el Colegio Gonzaga inició su demolición y de esta manera esperamos que se continúen lo que resta de este año, ya poder de una vez surtir ese proceso”, indicó.

El mandatario explicó que, de los 85 inmuebles que tienen autorización para ser demolidos, 20 ya fueron intervenidos y actualmente funcionan cinco frentes de trabajo en la ciudad.

Mientras avanzan estas labores, uno de los principales retos sigue siendo encontrar una solución habitacional para quienes perdieron definitivamente sus viviendas. El alcalde indicó que hay 700 familias identificadas, de las cuales 200 serán beneficiadas inicialmente con un aporte de 50 millones de pesos cada una, destinado a facilitar el cierre financiero para la compra de una vivienda nueva.

“Recordemos que son 14.000 edificios y casas afectados por toda la ciudad, 14.000 estructuras. Ya hemos inspeccionado más de 10.000 de estas edificaciones y de estos tenemos un poco más de 1.200 que están con el sello rojo, de estos tenemos 85 ya listos para demoler y estimamos que ese número puede alcanzar los 120”, agregó.

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En materia de ayudas humanitarias, Eder aseguró que los 21.000 damnificados que cumplen los requisitos ya recibieron dos de los tres pagos mensuales previstos. El último desembolso, según anunció, se espera para la próxima semana.