Se desprenden escombros del antiguo Hotel La Luna, afectado por el terremoto en Cali

Las labores de demolición del antiguo Hotel La Luna iniciarían en la semana del 16 de noviembre. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

Los edificios que resultaron afectados por el terremoto en Cali continúan representando un riesgo para la ciudadanía, debido a las condiciones estructurales en las que quedaron tras la emergencia.

Esta situación quedó nuevamente en evidencia con el desprendimiento de escombros en el antiguo Hotel La Luna, ubicado sobre la autopista suroriental con calle 13. De acuerdo con Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali, la estructura presentó un nuevo movimiento en su parte media, lo que provocó que cediera parcialmente y se desprendieran escombros.

El funcionario confirmó que la situación no dejó personas lesionadas ni víctimas fatales.

“Es importante mencionar que este edificio ya se encuentra aprobado por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y ya se encuentran las mesas previas, mesas técnicas con los propietarios de esta edificación que van a asumir la demolición de esta estructura. No tenemos víctimas fatales ni heridos. Hemos extendido el perímetro para que las personas que transiten por la zona lo hagan de manera segura”, detalló.

Peñuela indicó que se espera que las labores de demolición inicien la semana del 16 de noviembre con el propósito de reducir el riesgo de un colapso mayor.