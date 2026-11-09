Grave accidente de tránsito en la vía Cali-Buenaventura: tres muertos, entre ellos una menor

Tres personas muertas, entre ellas una niña, y cuatro personas remitidas al hospital de Dagua es el balance preliminar del grave accidente de tránsito registrado en la vía Buga–Buenaventura, a la altura del túnel número 6, en el sector de El Naranjo.

El siniestro involucró a un bus de servicio público que había salido de Buenaventura con destino a Cali y una niñera que se desplazaba en sentido contrario, hacia Buenaventura. La fuerte colisión dejó el bus prácticamente destruido.

De acuerdo con la información preliminar, entre las tres víctimas mortales se encuentra una menor de edad. Entretanto, otras cuatro personas fueron trasladadas al hospital de Dagua para recibir atención médica, tras resultar heridas en el accidente.

La Terminal de Transportes de Buenaventura confirmó que el bus había salido de esa ciudad con seis pasajeros registrados. Sin embargo, el número de ocupantes pudo aumentar durante el recorrido, debido a que estos vehículos pueden recoger pasajeros en diferentes puntos de la carretera.

El accidente ocurrió en el kilómetro 55 de este corredor vial, donde las autoridades reportaron el cierre total de la carretera mientras se adelantan las labores de atención de la emergencia.

Por ahora, las circunstancias que provocaron la colisión son materia de investigación.