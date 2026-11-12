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12 nov 2026 Actualizado 06:14

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Política

Presidente De La Espriella rechazó asesinato de Policía en Casanare y ordenó capturar a responsables

Los reportes preliminares detallaron que dos policías que adelantaban labores de vigilancia y control en el municipio fueron sorprendidos por sus atacantes y, luego de que hasta les quitaran sus armas de dotación, les dispararon.

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El presidente Abelardo de la Espriella, condenó el asesinato del patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas y el ataque que dejó herido al subintendente Marcelo Miranda Cordero en el municipio de Hato Corozal, Casanare.

El jefe de estado ordenó desplegar todas las capacidades operacionales, de inteligencia y de investigación criminal para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque contra los uniformados.

Sobre el ataque, De La Espriella agregó: “No permitiremos que estos asesinos crean que pueden arrebatarle la vida a nuestros héroes y escapar de la justicia. Los vamos a perseguir hasta encontrarlos” y les advirtió que pagarán por el crimen.

De otro lado, el gobernador de Casanare, César Ortiz, confirmó que el subintendente de la Policía herido durante un ataque contra una patrulla de la institución permanece en estado crítico. Agregó que una mujer también resultó herida, aunque las lesiones no comprometen su vida.

La Policía Nacional confirmó que el patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas, llevaba más de 15 años de servicio en la institución.

Juan Carlos González

Juan Carlos González

Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....

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