Breakfast Live consolida su presencia en Colombia con conciertos masivos

Colombia

La industria del entretenimiento en vivo continúa creciendo en Colombia y las empresas nacionales ganan protagonismo en la producción de espectáculos de gran formato. Una de ellas es Breakfast Live, compañía 100 % colombiana que destaca los resultados de sus recientes eventos musicales y anuncia una agenda de conciertos que se extenderá hasta abril de 2027.

Entre los resultados más destacados está el de Ryan Castro, quien, según la compañía, ha vendido más de 150.000 entradas durante el último año. Su recorrido incluye cuatro estadios y el Coliseo Med Plus durante 2025. A esto se suma Awoooween, su reciente espectáculo en Bogotá, que reunió aproximadamente a 51.255 asistentes.

Otro de los eventos destacados fue Ritvales, festival de música electrónica que convocó a 49.000 personas durante sus dos jornadas en Medellín, consolidándose como uno de los encuentros de este género con mayor convocatoria en el país.

La música urbana también tuvo un lugar importante con Reykon, quien logró dos fechas con boletería agotada en el venue El Corazón de Bogotá, cada una con más de 11.000 asistentes. De acuerdo con Breakfast Live, cada presentación generó más de 500 empleos directos.

A esta lista se suma Omar Courtz, quien tendrá dos fechas con boletería agotada en Bogotá durante este fin de semana, con una propuesta dirigida principalmente a públicos más jóvenes.

Conciertos confirmados para noviembre y diciembre

La compañía también presentó parte de su programación para los próximos meses, con espectáculos en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Durante noviembre, la agenda incluye a Juanes, quien se presentará el 14 de noviembre en DaviArena Medellín. También están programados conciertos de Chayanne, Kris R, Rubén Blades y Beéle en Medellín, así como de Hayley Williams, Piso 21, Juan Duque y Camila en Bogotá.

Para diciembre, la programación contempla dos presentaciones de Martin Garrix, una en Bogotá y otra en Medellín; Camilo, con conciertos en Barranquilla y dos fechas en Bogotá; además de espectáculos de Hebert Vargas y Alcolirykoz.

La programación continuará en 2027

La agenda de Breakfast Live también incluye eventos de gran formato para el próximo año. Entre ellos se encuentra Anyma, quien llegará al Parque Simón Bolívar de Bogotá el 30 de enero.

Posteriormente, Fonseca se presentará en Medellín el 6 de febrero, mientras que Carlos Rivera tiene programado un concierto en Bogotá para el 27 de abril de 2027.

Con esta programación, la compañía busca ampliar su presencia en diferentes ciudades y fortalecer escenarios como DaviArena, en Medellín, mediante propuestas musicales dirigidas a públicos de distintas edades y géneros.

El impacto de los conciertos en la economía local

Más allá de las cifras de asistencia y las localidades agotadas, Breakfast Live destaca el impacto de estos espectáculos en la generación de empleo y el movimiento de la economía alrededor del entretenimiento.

La producción de conciertos involucra a profesionales de diferentes áreas, entre ellos productores, técnicos, equipos logísticos, proveedores, personal operativo y creativos.

La empresa, de origen colombiano, sostiene que su apuesta no se limita a traer artistas internacionales o nacionales, sino que también busca fortalecer la industria local, generar oportunidades laborales y consolidar a Colombia como un escenario para grandes producciones musicales.