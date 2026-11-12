Senadora Andrea Padilla denunció a universidad por presunto procedimiento con un gato vivo. Imagen de referencia. Getty Images / Catherine Falls Commercial

La senadora Andrea Padilla, del partido Alianza Verde, denunció un presunto caso de maltrato animal que habría ocurrido en las instalaciones de la Fundación Universitaria San Martín, al parecer, durante el desarrollo de una clase.

Según la congresista, la víctima sería Rogelio, un gato blanco con negro, al que presuntamente le abrieron el pecho para extraerle parte de un pulmón y le practicaron una intervención en el esófago con el propósito de que un grupo de estudiantes realizara prácticas académicas con él.

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Asimismo, Padilla señaló que la orden habría sido aplicarle la eutanasia al terminar el procedimiento, pero uno de los estudiantes lo impidió.

Cabe mencionar que Rogelio ingresó a la veterinaria el pasado 4 de noviembre y desde entonces lucha por sobrevivir. Según detalló la senadora, el gato presentaba vómito, debilidad generalizada, reflujo, hipotermia y anemia, además de dos incisiones y tres heridas.

“Fue necesario ponerle sonda para alimentarlo y hacerle transfusión e infusión con potasio”, agregó Padilla.

Cabe destacar que la Fundación Universitaria San Martín ya fue denunciada ante la Fiscalía. También, la congresista aseguró que ha recibido reportes sobre otras instituciones educativas en las que presuntamente también se estarían realizando este tipo de prácticas durante las clases de veterinaria.

“Prácticas como esta, susceptibles de causarle daño o sufrimiento a un animal, con el fin de adquirir destreza manual,esta prohibida en Colombiay habiendo víctima, aplicaría la ley Ángel”, mencionó la funcionaria.

Hasta el momento, la Fundación Universitaria San Martín no se ha pronunciado sobre lo sucedido.