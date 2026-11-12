Consejera Viviane Morales dice que se han invertido 170 billones en la paz en la última década

Viviane Morales se estrena en su nuevo cargo como comisionada para la paz, posición donde tiene que encargarse de administrar y diseñar los proyectos con los cuales se debe implementar políticas de paz y dar cumplimiento a los acuerdos firmados y en proceso con grupos al margen de la ley.

En su primera aparición ostentando este cargo en el Congreso de la República, Morales hizo un balance sobre la última década de la consejería que preside, encontrando, según ella, una gran cantidad de recursos que se han destinado a la paz en Colombia, pero que no han dado los frutos deseados.

“El país debe saber que estos 10 años se han invertido 170 billones de pesos para la implementación del acuerdo, que han sido dirigidos a los diferentes programas, a los mecanismos del sistema de justicia transicional, a los territorios PDET, en donde se han invertido más de 40 billones para dar cumplimiento a 35.000 iniciativas”, expresó.

También dijo: “Más plata no ha significado más implementación, hay 10 años de inversión y resultados mínimos. Entre 2017 y 2026 el Estado destinó 138 billones y la pobreza extrema rural apenas bajó un 0,3% según la Contraloría”.

Además, la consejera también criticó el modelo de la Paz Total del gobierno anterior indicando que hubo una serie de gastos en creación de mesas de diálogos y viáticos que al final no se tradujeron en mayor tranquilidad para la población.

“Más de 130.000 millones se gastó en la Paz Total sólo en mesas, viáticos, viajes, y sólo el 1,3% de ese gasto quedó ligado a un proyecto. Mientras más se invertía, más se deterioraba la seguridad”, indicó Morales.

Por último, la consejera de paz aseguró el Gobierno de Abelardo De La Espriella estudiará la forma en la que puedan garantizar lo que queda de la implementación del acuerdo de paz del 2016.