Primeros 90 días del Gobierno De la Espriella: asesinatos de militares y policías aumentaron 58 %

Durante los primeros 90 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella fueron asesinados 38 integrantes de la Fuerza Pública y otros 213 resultaron heridos. Esto representa un aumento del 58 % en los asesinatos y del 72 % en los heridos, frente al mismo periodo del Gobierno de Gustavo Petro.

El balance inicial del Ministerio de Defensa con corte al 5 de noviembre, registraba 35 uniformados asesinados y 197 heridos. Posteriormente, el ataque contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, ocurrido el 7 de noviembre, dejó otros tres militares asesinados y 16 heridos, que se suman al consolidado.

En el Ejército Nacional fueron asesinados 21 militares, frente a ocho durante el mismo periodo de 2022, lo que representa un incremento del 163 %. Los militares heridos pasaron de 36 a 131, un aumento del 264 %.

En la Policía Nacional, los asesinatos se mantuvieron en 16 durante ambos periodos, mientras que los uniformados heridos disminuyeron de 86 a 78. En la Armada Nacional fue asesinado un uniformado y otros cuatro resultaron heridos. Durante el mismo periodo del Gobierno Petro no hubo integrantes de esa institución asesinados y se registraron dos heridos.

En cuanto a los presuntos responsables, el ELN registra 12 integrantes de la Fuerza Pública asesinados y 76 heridos, tras sumar las tres víctimas mortales y los 16 heridos del ataque en Bolívar. A las disidencias farc se les atribuyen diez asesinatos y 52 heridos. Además, 16 asesinatos y 82 heridos aparecen bajo la categoría de «sin establecer», mientras que el tablero atribuye un herido al Clan del Golfo y dos a la delincuencia común.

Entre los ataques más graves contra la Fuerza Pública durante este Gobierno está el ocurrido el 4 de septiembre en el cantón militar Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander. Un ataque del ELN con drones cargados de explosivos dejó tres militares asesinados y otros cuatro heridos. Dos meses después, el 7 de noviembre, otro ataque con drones explosivos contra las instalaciones militares de Santa Rosa del Sur, Bolívar, dejó tres militares muertos y 16 heridos.

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