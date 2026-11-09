Advierten riesgos para el Magdalena tras cambios de la ANLA en controles de perforación petrolera

Los posibles riesgos de una emergencia durante la exploración petrolera en aguas profundas del Caribe colombiano encendieron las advertencias sobre sus eventuales consecuencias para Santa Marta y el Magdalena.

El pronunciamiento fue hecho por Patricia Caicedo, quien cuestionó la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de retirar tres exigencias adicionales de seguimiento al proyecto del bloque COL-1, donde participan Anadarko Colombia Company y Ecopetrol, asociado al pozo Komodo-1.

La modificación quedó establecida en la Resolución 002921 del 29 de octubre de 2026 y, entre otros cambios, eliminó la aprobación previa de los planes de manejo ambiental específicos de cada pozo. Aunque estos documentos deberán seguir presentándose, ahora su cumplimiento será verificado durante el seguimiento ambiental.

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Alertan por posibles impactos en ecosistemas del Magdalena

Caicedo calificó como “gravísimo” el retiro de estas condiciones y advirtió sobre los riesgos de una eventual pérdida de control del pozo, que podría ocasionar una fuga de gas o petróleo en el fondo marino.

En su pronunciamiento mencionó posibles afectaciones para las playas, los arrecifes, el Parque Nacional Natural Tayrona y la Ciénaga Grande de Santa Marta. También señaló que una emergencia podría comprometer actividades como la pesca artesanal y el turismo, sectores importantes para la economía del departamento.

«Un accidente pondría en riesgo nuestras playas, los arrecifes, el Parque Tayrona, la Ciénaga Grande, la pesca artesanal y un turismo que ya está en crisis», expresó.

La decisión de la ANLA no elimina las demás obligaciones ambientales de la compañía ni sus responsabilidades frente a la prevención y atención de emergencias. Tampoco significa que se haya producido un daño ambiental. Sin embargo, el retiro de estos mecanismos adicionales abrió el debate sobre las garantías de protección de los ecosistemas marinos del Caribe.