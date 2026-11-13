Refuerzan lucha contra el dengue en el Magdalena con jornadas de fumigación. Foto: Gobernación

La Gobernación del Magdalena puso en marcha un nuevo ciclo de fumigaciones contra el mosquito transmisor del dengue en el municipio de Tenerife, como parte de un plan de choque para contener la propagación de esta enfermedad.

Las intervenciones se desarrollan entre el 9 y el 16 de noviembre y están dirigidas a la cabecera municipal y los corregimientos de Real del Obispo y Santa Inés, zonas priorizadas por concentrar el mayor número de casos de dengue.

De acuerdo con la administración departamental, las acciones buscan beneficiar a 3.010 familias, integradas por 9.654 habitantes, mediante jornadas de fumigación espacial para combatir el mosquito Aedes aegypti.

Tres sectores de Tenerife están priorizados

El operativo contempla intervenciones en Real del Obispo, donde se reportan 1.767 habitantes y 520 viviendas; Santa Inés, con 1.034 habitantes y 390 viviendas; y la cabecera municipal, que concentra 6.853 personas y 2.100 viviendas.

Las jornadas se realizan de manera conjunta con la Alcaldía de Tenerife, el Hospital Local y las autoridades municipales de Salud y Gobierno.

Además de las fumigaciones, las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua limpia o lluvia, mantener tapados los depósitos de almacenamiento y evitar la acumulación de residuos y elementos inservibles.

También recomendaron acudir a un centro asistencial ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos o dolor abdominal, para recibir valoración médica oportuna.

La estrategia hace parte de las acciones de salud pública impulsadas por la Gobernación del Magdalena para fortalecer la prevención y el control del dengue en los municipios del departamento.