Incautan 10.000 galones de gasolina en Zona Bananera: Ejército señala a las ACSN

Un cargamento de 10.000 galones de gasolina fue sacado de circulación durante un operativo militar en el municipio de Zona Bananera, Magdalena, en medio de las acciones que adelanta el Ejército contra las economías ilícitas en el departamento.

El procedimiento fue realizado por tropas del Batallón de Montaña N.° 6, adscrito a la Segunda Brigada, durante operaciones de estabilidad desarrolladas en esta zona del territorio magdalenense.

Además del combustible, los uniformados incautaron un vehículo tipo cisterna, dos motocicletas y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Ejército atribuye el material a las ACSN

De acuerdo con el reporte de la Primera División del Ejército, el resultado representa una afectación a las capacidades logísticas y las economías ilícitas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

La institución militar no entregó detalles sobre el origen del combustible, el destino que tendría el cargamento o las circunstancias en las que era transportado.

Hasta el momento, tampoco se ha informado sobre personas capturadas durante el procedimiento. El material incautado quedó bajo disposición de las autoridades para adelantar las actuaciones correspondientes.

El Ejército aseguró que continuará desarrollando operaciones militares en el Magdalena para debilitar las redes logísticas y financieras de las estructuras armadas ilegales.