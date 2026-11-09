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10 nov 2026 Actualizado 00:21

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Santa Marta

Alcaldía de Santa Marta respondió por polémica tras manejo de un burro muerto en El Rodadero

La administración distrital aseguró que el cuerpo del animal fue retirado por Atesa y posteriormente sepultado. El accidente ocurrió en la carrera cuarta y es materia de investigación.

El cadáver del animal fue depositado en el contenedor de un camión recolector. Foto: Captura de video

El cadáver del animal fue depositado en el contenedor de un camión recolector. Foto: Captura de video

El cadáver del animal fue depositado en el contenedor de un camión recolector. Foto: Captura de video

David Echavez

Santa Marta
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La polémica por la muerte de un burro en el sector de El Rodadero, en Santa Marta, y la manera en que fue retirado de la vía continúa generando reacciones. Ante los cuestionamientos por un video en el que se observa a operarios de aseo depositando el cadáver en el contenedor de un camión recolector, la Alcaldía Distrital entregó explicaciones sobre el procedimiento.

Según el comunicado oficial, el accidente ocurrió durante la madrugada del 8 de noviembre, en la carrera cuarta. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, un vehículo habría impactado al animal cuando se encontraba sobre la vía, provocándole la muerte.

La administración distrital indicó que, una vez conoció lo sucedido, las secretarías de Gobierno y Movilidad, junto con la Policía Ambiental, acudieron al lugar y coordinaron con la empresa Atesa el retiro del cuerpo.

La Alcaldía sostuvo que la intervención buscaba prevenir afectaciones a la salud pública y garantizar las condiciones de salubridad y movilidad en el sector. Además, aseguró que la disposición final del animal se realizó mediante su sepultura, conforme a los procedimientos establecidos.

Investigación por la muerte del burro en Santa Marta

La administración señaló que las circunstancias del accidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes, que deberán establecer cómo ocurrió el hecho y las posibles responsabilidades.

El caso también reabrió el debate sobre el bienestar de los animales de carga y los controles para evitar que permanezcan deambulando sin supervisión por las calles de la ciudad.

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