Santa Marta extiende el pico y placa hasta el 31 de diciembre de 2026: conozca los detalles

La medida de pico y placa para vehículos particulares en Santa Marta continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Fot: Alcaldía de Santa Marta

La medida de pico y placa para vehículos particulares en Santa Marta continuará vigente hasta el próximo 31 de diciembre de 2026, luego de que la Alcaldía Distrital anunciara la prórroga de las restricciones que inicialmente habían sido establecidas en mayo de este año.

La decisión quedó consignada en el Decreto 542 del 5 de noviembre y se sustenta en análisis técnicos de la Secretaría de Movilidad, que reportaron una disminución en la circulación de vehículos durante los horarios de aplicación de la medida.

Con esta extensión, la administración distrital busca mantener las acciones para reducir la congestión vehicular, prevenir accidentes y mejorar la movilidad en los principales corredores de la ciudad.

Reglamentarán permiso especial de circulación

El nuevo decreto también faculta a la Secretaría de Movilidad para establecer un Permiso Especial de Circulación dirigido a los vehículos cobijados por la restricción.

La dependencia deberá definir los requisitos, trámites, condiciones y criterios para acceder a esta autorización, así como su vigencia y las causales de suspensión o revocatoria.

¿Qué pasa con los turistas y los días festivos?

La disposición mantiene la excepción para los turistas cuyos vehículos tengan restricción de pico y placa, quienes podrán circular durante el día de su llegada a Santa Marta.

Para acceder a este beneficio, deberán acreditar su ingreso a la ciudad con el comprobante de pago del último peaje ubicado fuera del perímetro urbano.

Asimismo, la Alcaldía precisó que la restricción no se aplicará durante los días festivos. El decreto fue firmado por el alcalde Carlos Pinedo Cuello y la secretaria de Movilidad, Sarita de Lourdes Vives Gutiérrez.