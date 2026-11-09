Royal Clipper llegó a Santa Marta: así avanza la temporada de cruceros internacionales

el Royal Clipper llegó este lunes al puerto de Santa Marta. Foto: Capitanía de Puerto de Santa Marta

Con sus cinco mástiles y grandes velas, el Royal Clipper llegó este lunes al puerto de Santa Marta, como parte de la temporada de cruceros internacionales 2026-2027. La embarcación pertenece a la compañía Star Clippers y es reconocida por su diseño de gran velero, poco habitual entre los cruceros turísticos.

De acuerdo con la programación portuaria, arribó procedente de Oranjestad, Aruba, y tiene previsto continuar su recorrido hacia Cartagena. El barco cuenta con capacidad para 227 pasajeros y una tripulación de 106 personas.

Esta será la primera de sus dos visitas programadas durante noviembre, pues regresará a Santa Marta el próximo 19 de noviembre, esta vez procedente de Cartagena.

Más de 10.000 visitantes en dos meses

La llegada hace parte de una programación de 11 recaladas internacionales entre noviembre y diciembre, con una capacidad estimada cercana a los 10.000 pasajeros.

En esta temporada también están previstas embarcaciones de compañías como Ponant, AIDA Cruises, Explora Journeys, Crystal Cruises, Royal Caribbean y Oceania Cruises.

La expectativa es que la llegada de estos visitantes dinamice sectores como el transporte, el comercio, la gastronomía y los servicios turísticos, en medio de los esfuerzos de Santa Marta por fortalecer su posicionamiento internacional y reactivar su economía a través del turismo.

La temporada completa se extenderá hasta abril de 2027, con una proyección de 31.858 pasajeros.