Norma Vera, defensora de DD.HH., señala a Hernán Giraldo y autodefensas por amenazas de muerte

Norma Vera, defensora de derechos humanos en Santa Marta, estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, donde denunció que recibió amenazas de muerte. A su casa llegó una corona de flores con su foto y el mensaje “muere en 24 horas”.

“Cuando uno investiga desde la periferia es muy complicado, sobre todo en temas tan complejos como las violencias sexuales de Hernán Giraldo Serna, que permitieron judicializarlo como el mayor violador de la historia del conflicto armado, y el paro armado en la Sierra Nevada y la gobernanza ejercida por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y otras organizaciones como el Clan del Golfo”, dijo.

Amenaza contra Norma Vera. Foto: Suministrada Ampliar Amenaza contra Norma Vera. Foto: Suministrada Cerrar

¿Hernán Giraldo está detrás de las amenazas?

Aseguró que no es la primera amenaza, sino la sexta en 12 años. Expresó que no tiene dudas de que son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra o de Hernán Giraldo.

“Increíblemente, luego de que Giraldo fue condenado por nuestra investigación de 202 menores abusadas, hace un mes, desde la cárcel, se atrevió a usar el mecanismo judicial para presionarnos y me denunció por injuria y calumnia, pretendiendo que me retractara de las investigaciones académicas que hemos hecho con rigurosidad”, afirmó.

Aclaró que no recibió una llamada directa de Hernán Giraldo desde la cárcel, sino una denuncia que remitieron a la Fiscalía. En ella, el líder paramilitar le pidió a la fiscal que la investigue y la obligue a retractarse.

De esta manera, Vera recordó que el nivel de riesgo que ella afronta es alto, pues “investigar desde la periferia es más investigado que desde Bogotá”. Por eso, pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que realice una reevaluación de su protección para garantizar sus desplazamientos.

Escuche la entrevista completa aquí: