Seis municipios del Magdalena se unen por la conservación de la Ciénaga Grande con jornada ambiental/ Corpamag

Magdalena

Con una jornada en el municipio de Salamina, culminó el ciclo de ferias comunitarias realizado en seis municipios del departamento, con actividades de educación ambiental, limpieza, siembra de mangle, concursos y participación ciudadana, orientadas a promover la conservación de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Las jornadas se desarrollaron en Sitionuevo, Remolino, Salamina, Pivijay, Cerro de San Antonio y El Piñón, como parte del componente de Gobernanza Ambiental del proyecto “Conservación de áreas estratégicas para el ordenamiento alrededor del agua y la justicia ambiental en la Ciénaga Grande de Santa Marta”, ejecutado por CORPAMAG con recursos del Sistema General de Regalías SGR.

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Las ferias también vincularon a juntas de acción comunal, asociaciones de pescadores, organizaciones sociales, madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto y grupos de adultos mayores. A esta participación se sumaron estudiantes y docentes de instituciones educativas con Proyectos Ambientales Escolares PRAE, así como las administraciones municipales, a través de sus dependencias de Desarrollo Económico, Educación y Planeación.