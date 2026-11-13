En el Magdalena 1.000 Policías garantizarán la seguridad durante el puente festivo/ DEMAG.

Magdalena

La Policía Nacional en el Magdalena, anunció un despliegue institucional para este puente festivo donde varios municipios del departamento desarrollarán festividades y actividades de concentración ciudadana.

Según la entidad, cerca de 1.000 Policías, fortalecerán las acciones de prevención, vigilancia y control, mediante el despliegue de uniformados en puntos estratégicos, acompañamiento a las actividades programadas y presencia permanente en los territorios.

En materia de movilidad, la Seccional de Tránsito y Transporte contará con un dispositivo de uniformados y cuatro puestos de información ubicados en diferentes corredores viales del departamento, con el propósito de orientar a los viajeros y facilitar desplazamientos seguros hacia sus destinos.

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“Tenemos todas nuestras capacidades institucionales dispuestas para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana durante este puente festivo. Invitamos a la ciudadanía a disfrutar de estas festividades con responsabilidad, respeto y compromiso con la seguridad”, Dijo el coronel Olmer Alberto Urriago Jiménez, subcomandante Departamento de Policía Magdalena.