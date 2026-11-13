En el Magdalena 1.000 Policías garantizarán la seguridad durante el puente festivo
Mediante acciones de prevención, vigilancia y control y acompañamiento a las actividades programadas en todo el territorio.
Magdalena
La Policía Nacional en el Magdalena, anunció un despliegue institucional para este puente festivo donde varios municipios del departamento desarrollarán festividades y actividades de concentración ciudadana.
Según la entidad, cerca de 1.000 Policías, fortalecerán las acciones de prevención, vigilancia y control, mediante el despliegue de uniformados en puntos estratégicos, acompañamiento a las actividades programadas y presencia permanente en los territorios.
En materia de movilidad, la Seccional de Tránsito y Transporte contará con un dispositivo de uniformados y cuatro puestos de información ubicados en diferentes corredores viales del departamento, con el propósito de orientar a los viajeros y facilitar desplazamientos seguros hacia sus destinos.
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“Tenemos todas nuestras capacidades institucionales dispuestas para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana durante este puente festivo. Invitamos a la ciudadanía a disfrutar de estas festividades con responsabilidad, respeto y compromiso con la seguridad”, Dijo el coronel Olmer Alberto Urriago Jiménez, subcomandante Departamento de Policía Magdalena.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...