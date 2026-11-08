Culmina la renovación de uno de los mercados más tradicionales de Barranquilla

Las obras contemplaron accesos por las cuatro fachadas del mercado, zonas cubiertas, baños para hombres y mujeres, espacios adaptados para personas con movilidad reducida, oficinas y áreas destinadas a la descarga de mercancías. También se realizaron adecuaciones para mejorar la seguridad, la higiene y la comodidad de quienes trabajan y visitan diariamente este centro de abastecimiento.

Entre las mejoras ejecutadas se encuentran la instalación de sistemas de drenaje, cuartos fríos, redes contra incendios, mesones y lavaderos en acero inoxidable, además de rampas y superficies adaptadas para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual y movilidad reducida. Estas adecuaciones buscan responder a las necesidades de los comerciantes y garantizar mejores condiciones para la comercialización de sus productos.

Más de 700 locales comerciales

Con esta cuarta fase, la administración distrital reportó un total de 702 locales comerciales y 138 espacios de ampliación, como resultado de una inversión que supera los $41.000 millones. Según la Alcaldía, las intervenciones benefician a más de 1.500 personas y sus familias, vinculadas a las actividades comerciales que se desarrollan en este mercado tradicional.

Durante la entrega, el alcalde Alejandro Char destacó la importancia de recuperar estos espacios y dignificar las condiciones de los comerciantes. Entre ellos está Roger Antonio Paternina, vendedor de flores que lleva más de 30 años trabajando en El Playón y quien manifestó su expectativa de que las nuevas instalaciones contribuyan a mejorar las ventas y fortalecer su actividad económica.

La recuperación del mercado se ha ejecutado de manera progresiva desde febrero de 2025. En esa primera etapa fueron entregados 204 locales renovados; posteriormente, en julio del mismo año, se habilitaron otros 136. En diciembre de 2025 se intervino un área de 1.105 metros cuadrados, que incluyó 163 puestos comerciales y cinco cuartos de refrigeración destinados a la conservación de flores. Más adelante, en marzo de 2026, se realizó una ampliación de 90 locales.

Con la culminación de esta nueva fase, el Distrito busca consolidar la recuperación de El Playón como uno de los principales escenarios del comercio tradicional de Barranquilla. El proyecto apunta a mejorar la infraestructura, facilitar las actividades de vendedores y compradores y fortalecer la economía de quienes dependen de este mercado para su sustento.