Alcaldía de Soledad acompaña a la familia de Zoé Soto, niña desaparecida en el arroyo El Salao

La Alcaldía de Soledad anunció que brinda acompañamiento institucional a la familia de Zoé Soto Castro, la niña de cinco años que fue arrastrada por la corriente del arroyo El Salao, en medio de las fuertes lluvias registradas el pasado miércoles 4 de noviembre en el municipio.

Por instrucción de la alcaldesa Alcira Sandoval, funcionarios de las secretarías de Salud y Gobierno, junto con la Personería Municipal, realizaron una visita a los familiares de la menor, durante la cual explicaron el desarrollo de los protocolos de búsqueda y atención que se adelantan tras la emergencia.

Acompañamiento institucional a la familia

La Administración municipal reiteró su disposición de permanecer junto a la familia en medio de este difícil momento y brindar el acompañamiento institucional necesario, en una situación que ha generado consternación entre los habitantes de Soledad.

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La emergencia ocurrió cuando Zoé se movilizaba en una motocicleta eléctrica junto a su abuelo, Ciro Oquendo Coba, y otra menor de edad, luego de salir de clases en el colegio María Montessori. Los tres fueron sorprendidos por la fuerte corriente del arroyo El Salao, a la altura del barrio Los Cedros.

Mientras la otra niña logró ser rescatada, el cuerpo del adulto mayor fue encontrado sin vida. Entretanto, los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda de Zoé, que se han extendido hasta el río Magdalena.