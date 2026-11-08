Policía captura a 24 personas e incauta cuatro armas en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó la captura de 24 personas por diferentes delitos y la incautación de cuatro armas de fuego durante las últimas horas, como resultado de los operativos de prevención y control desplegados en la capital del Atlántico y los municipios de su área metropolitana.

Los resultados hacen parte de la estrategia ‘Sin Tregua al Delito’, mediante la cual la institución adelanta una ofensiva operacional en distintos barrios de Barranquilla y poblaciones cercanas, con el propósito de contrarrestar las actividades criminales y fortalecer las condiciones de seguridad ciudadana.

Más información Falleció tercer integrante de la agrupación de Kbeto Zuleta tras accidente de tránsito

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los procedimientos se desarrollaron a través de actividades de registro, control, prevención y disuasión. Estas acciones cuentan con el respaldo de las capacidades humanas, tecnológicas y operativas de la Policía, que busca intervenir los sectores donde se presentan mayores riesgos para la convivencia.

En el despliegue participan unidades de inteligencia e investigación criminal, GAULA, prevención y educación ciudadana, grupos de operaciones especiales y otras especialidades policiales. Asimismo, las acciones se realizan de manera articulada con la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Ofensiva contra el hurto, el homicidio y la extorsión

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que la institución mantiene una ofensiva permanente contra las estructuras delincuenciales y las personas que afectan la tranquilidad de las comunidades.

“No cedemos ante el delito ni bajamos la guardia. Estamos desplegando todas nuestras capacidades para contrarrestar el hurto, el homicidio, la extorsión y demás manifestaciones criminales. Nuestra prioridad es afectar a quienes pretenden generar temor en las comunidades y garantizar condiciones de seguridad y convivencia para todos los barranquilleros”, manifestó la oficial.

La comandante también reiteró que los operativos continuarán en Barranquilla y su área metropolitana, con el objetivo de prevenir nuevos hechos delictivos y fortalecer la presencia de las autoridades en los diferentes sectores.