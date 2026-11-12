Tribunal declara improcedente tutela de Day Vásquez por discusión sobre pruebas

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla declaró improcedente la acción de tutela presentada por la defensa de Daysuris del Carmen Vásquez Castro, investigada por el presunto delito de violación de datos personales, dentro del proceso penal que se adelanta en su contra.

La decisión fue adoptada por la Sala Primera de Decisión Penal, al considerar que la controversia planteada por la defensa sobre el descubrimiento de elementos probatorios debe resolverse dentro del proceso penal y ante el juez natural, en la etapa procesal correspondiente.

Lea también: “Importante victoria judicial para Barranquilla”: alcalde Char sobre límites con Puerto Colombia

La defensa había cuestionado que la Fiscalía no hubiera completado oportunamente el descubrimiento de las pruebas y solicitó el rechazo de aquellos elementos que, según su argumento, no habían sido entregados dentro del plazo establecido.

Sin embargo, el Tribunal concluyó que la decisión adoptada por el Juzgado 27 Penal Municipal de Barranquilla, que ordenó continuar con el descubrimiento probatorio y suspendió la audiencia preparatoria para retomarla posteriormente, correspondía a una actuación de trámite y no constituía una decisión definitiva sobre la admisión o exclusión de las pruebas.

El Tribunal también precisó que la defensa conserva la posibilidad de solicitar, ante el juez competente y en el momento procesal correspondiente, el rechazo de los elementos que considere que no fueron descubiertos oportunamente.

Abogado Carranza cuestiona dilaciones

Alejandro Carranza, abogado de Laura Ojeda, aseguró que la decisión del Tribunal constituye un mensaje frente a lo que considera una serie de actuaciones que han retrasado el proceso contra Vásquez.

“Creo que es un mensaje claro el que se ve por parte del tribunal. Ya el caso contra Daysuris del Carmen ha sufrido bastantes dilaciones. Imagínate la comparación. La imputación fue el mismo día que imputaron a Nicolás, pero en el caso de ella, debido a las dilaciones del abogado Freja y de la falta de trabajo juicioso por parte de la exfiscal Lucy Laborde, pues es el momento en que ni siquiera hemos podido entrar en la terminación del descubrimiento probatorio”, indicó Carranza.

El abogado anunció además que presentará una nueva queja disciplinaria contra Alaid Freja, defensor de Vásquez, al considerar que la tutela hizo parte de las actuaciones que, en su opinión, han generado demoras en el proceso.

Carranza pidió celeridad a las autoridades judiciales y señaló que el proceso debe avanzar ahora con el descubrimiento probatorio pendiente. Según explicó, el nuevo fiscal ya citó a las partes para continuar con esa etapa.