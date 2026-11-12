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12 nov 2026 Actualizado 00:36

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Falta de lote frena proyecto de nueva subestación eléctrica para mejorar el servicio en Santa Lucía

La empresa explicó que la Administración Municipal asumió la responsabilidad de adelantar los trámites correspondientes para disponer del lote

Foto: comunicaciones Air-e.

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La construcción de una nueva subestación eléctrica en Santa Lucía, sur del Atlántico, continúa pendiente debido a que no se ha concretado la adquisición del terreno donde se desarrollaría la obra.

El proyecto busca mejorar las condiciones de suministro de energía en el municipio mediante la instalación de una subestación con un transformador que permita atender las dificultades que actualmente afectan la prestación del servicio.

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Air-e Intervenida aseguró que mantiene su disposición técnica e institucional para sacar adelante esta iniciativa, que surgió de los compromisos establecidos en una mesa de trabajo con la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Santa Lucía y representantes de la comunidad. Durante ese encuentro se definieron acciones para avanzar en la solución de los problemas eléctricos que enfrenta esta población.

La empresa hizo un llamado a la Alcaldía de Santa Lucía

Sin embargo, la empresa explicó que la Administración Municipal asumió la responsabilidad de adelantar los trámites correspondientes para disponer del lote, pero este procedimiento todavía no se ha concretado, lo que ha impedido formalizar su adquisición y avanzar con el proyecto.

Ante este panorama, Air-e hizo un llamado a la Alcaldía de Santa Lucía para que agilice las gestiones pendientes y cumpla los compromisos adquiridos. La compañía reiteró que está dispuesta a continuar con el proyecto, cuya ejecución permitiría fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio para los habitantes del municipio.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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