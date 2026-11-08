Asciende a 70 la cifra de mujeres asesinadas en el Atlántico durante 2026

En el concejo municipal de Armenia se llevó a cabo una sesión debatiendo el tema sobre la violencia contra la mujer. / Archivo Caracol Radio

El asesinato a bala de una mujer de 36 años y su hija de 14, ocurrido durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre en el barrio Terranova II, en Soledad, elevó a 70 el número de mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico durante 2026, según las cifras expuestas por Ruth Pareja, integrante de la Mesa Amplia de Mujeres del departamento.

Las víctimas fueron identificadas como Morelhith Blanco Cisneros, de nacionalidad venezolana, y su hija adolescente. Ambas fueron atacadas con arma de fuego en un nuevo hecho de violencia que conmocionó a la comunidad. El caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación de las organizaciones de mujeres por el aumento de los asesinatos y las distintas formas de violencia que enfrentan en el territorio.

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“Hoy tenemos que estar hablando de 70 mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico, de distintas circunstancias”, manifestó Pareja, quien lamentó que las estadísticas sigan aumentando y señaló que detrás de cada caso existen situaciones estructurales que, a su juicio, no han recibido la atención necesaria.

La integrante de la Mesa Amplia de Mujeres también cuestionó la falta de respuesta institucional frente a las denuncias que, según explicó, han presentado las organizaciones y lideresas sociales a través de medios de comunicación y comunicados públicos. “Hay una violencia desde territorio, en la cual hasta el momento, a nivel nacional, han sido invisibilizadas las voces de las distintas líderes sociales que venimos haciendo una denuncia por medios de comunicación”, expresó.

Solicitan una mesa urgente de trabajo

Ante este panorama, Pareja recordó que han solicitado la convocatoria de una mesa urgente de trabajo y una declaratoria de emergencia en el departamento del Atlántico, siguiendo lo establecido en la Ley 2294 de 2023. Sin embargo, aseguró que hasta ahora esa petición no ha tenido respuesta: “Hemos hecho también mediante comunicados que seamos convocados a una mesa urgente de trabajo, que se haga una declaratoria de emergencia en el departamento del Atlántico, siguiendo la Ley 2294 de 2023 y que hasta el momento solo ha quedado en letra muerta”.

La vocera insistió en que las autoridades departamentales y municipales deben asumir un papel activo frente a la situación. En ese sentido, pidió al mandatario departamental convocar un encuentro con las lideresas y organizaciones sociales para abordar la problemática. “Tanto la Gobernación como la Alcaldía deben estar al frente de esta situación delicada que está sucediendo”, afirmó.

Finalmente, Pareja advirtió que las organizaciones continuarán insistiendo en la necesidad de que se atiendan sus solicitudes y se adopten medidas frente a las violencias contra las mujeres. El asesinato de la madre y su hija en Soledad se suma a una cifra que vuelve a encender las alarmas sobre la situación de seguridad de las mujeres en el Atlántico.